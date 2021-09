Saladax Biomedical annonce que Salvatore J. Salamone, Ph.D. a reçu le prestigieux prix Dr. C.E. Pippenger





Salvatore J. Salamone, Ph.D., a reçu le prestigieux prix Dr. C.E. Pippenger durant l'assemblée annuelle 2021 de l'Association internationale de pharmacovigilance thérapeutique et de toxicologie clinique (IATDMCT) à Rome, Italie. Ce prix est décerné à des personnalités ayant réalisé des contributions exceptionnelles dans le domaine de la pharmacovigilance thérapeutique. La pharmacovigilance thérapeutique est une branche de la science médicale dont la mission est de garantir que les patients reçoivent une dose personnalisée de médicaments afin d'obtenir un résultat thérapeutique optimal. Malheureusement, de nombreux médicaments, comme les anticancers, les antibiotiques et les traitements antifongiques, ont de graves toxicités en cas de surdose et sont inefficaces en cas de sous-dose. La pharmacovigilance thérapeutique cherche à garantir que le patient reçoive une dose suffisante de médicaments pour traiter la condition, mais pas une dose excessive susceptible de provoquer des toxicités et un décès potentiel.

Dr Salamone a reçu ce prix pour ses contributions à la pharmacovigilance thérapeutique en oncologie. Il a débuté son travail dans la pharmacovigilance thérapeutique des médicaments anticancer après avoir été un témoin direct des réactions indésirables causées par la toxicité durant une chimiothérapie suivie par des membres de sa famille. Il s'est fixé pour objectif qu'aucun patient ne devrait plus jamais recevoir des médicaments anticancer sans pharmacovigilance thérapeutique préalable afin de garantir un dosage approprié. Il recommande la mise en place de directives cliniques pour la pharmacovigilance et la pharmacologie en oncologie depuis plus de 15 ans.

Dr Salamone a accepté ce prix comme un véritable honneur et a rendu hommage à l'influence que le Dr Pippenger a eu sur la pharmacovigilance et sur lui-même. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement de diagnostics, Dr Salamone est reconnu à l'échelle mondiale dans de domaine de la pharmacovigilance et a publié de nombreux articles à ce sujet. Durant son discours de remerciement, Dr Salamone a parlé du rôle important joué par la pharmacovigilance dans la médecine personnalisée.

Dr Salamone a ensuite rappelé que la "triste réalité en oncologie est que beaucoup, si ce n'est pas la majorité, de patients ne reçoivent pas la dose correcte de chimiothérapie, et que nous devons donc agir". Et de continuer: "Des patients souffrent inutilement d'effets indésirables parce que la dose est trop élevée, alors que d'autres reçoivent une dose insuffisante pour traiter efficacement leur cancer. La méthode posologique standard de la surface corporelle mise au point en 1916 pour administrer une chimiothérapie est obsolète aujourd'hui. Bienvenue dans le 21e siècle." Il a également décrit le manque de connaissances et la résistance de la communauté oncologique à l'égard de la pharmacovigilance thérapeutique. "J'invite tous les membres de l'IATDMCT à devenir plus actifs dans leurs interactions avec la communauté oncologique", a déclaré Dr Salamone. "Recevoir ce prix m'encourage à continuer la poursuite de mon objectif de faire de la pharmacovigilance la norme de soins en oncologie."

"Nous ne tiendrons pas la promesse d'une médecine personnalisée tant que chaque patient ne recevra pas la quantité correcte de médicament pour son corps", a déclaré Dr Salamone. "En tant que premier lauréat du secteur à recevoir ce prix prestigieux, je suis profondément touché que l'oeuvre de ma vie a été reconnue par une organisation d'une telle renommée."

Basé à Bethlehem, en Pennsylvanie, Saladax Biomedical, Inc. est une société privée développant, fabricant et commercialisant des tests qui fournissent des résultats rapides sur la concentration thérapeutique de médicaments essentiels et vitaux prescrits par des psychiatres et des oncologues. Depuis 2007, la technologie propriétaire de Saladax est utilisée dans des laboratoires cliniques ou des établissements de santé pour aider les médecins à surveiller et optimiser les soins aux patients.

