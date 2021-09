SNC-Lavalin prend acte des accusations concernant des événements survenus il y a près de deux décennies et considère bienvenue l'invitation du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) du Québec à négocier un accord de réparation





L'entreprise a offert son entière collaboration aux autorités dans le cadre de leur enquête

MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX : SNC) a annoncé que les sociétés de SNC-Lavalin Inc. et SNC-Lavalin international Inc., ont été accusées en vertu du Code criminel du Canada pour des infractions commises entre 1997 et 2004 incluant fraude envers le gouvernement et complot de fraude envers le gouvernement en lien avec le projet de réfection du pont Jacques-Cartier, un contrat de 128 millions de dollars en consortium, pour lequel SNC-Lavalin était partenaire à 50 pourcent.

SNC-Lavalin considère bienvenue l'invitation du DPCP à négocier un accord de réparation. C'est la première fois qu'une entreprise canadienne est invitée à négocier un tel accord. SNC-Lavalin a toujours été et demeure disposée à trouver une solution juste et équitable encourageant l'imputabilité, tout en lui permettant de poursuivre ses activités et de protéger les emplois de son personnel de plus de 30 000 employés, tout en préservant l'intérêt de ses clients, investisseurs et autres parties prenantes.

L'entreprise, qui est aujourd'hui reconnue pour la rigueur de son programme et de sa culture d'intégrité, reconnaît le sérieux de ces accusations concernant des événements qui seraient survenus il y a près de deux décennies. L'enquête sur cette affaire, qui a été divulguée dans les documents publics de la Société, a été facilitée par la remise d'informations aux autorités par la Société, qui a volontairement offert son entière collaboration.

« Je tiens à souligner que ces accusations découlent d'événements qui seraient survenus il y a près de 20 ans, mettant en cause d'anciens employés qui ont quitté l'entreprise il y a des années et qui n'ont plus aucun lien avec notre organisation », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin Inc. « Nous avons dit à maintes reprises que les agissements d'un groupe restreint d'anciens employés ne représentaient pas les valeurs et les normes d'éthique de SNC-Lavalin aujourd'hui. Nous avons fait de grands progrès au cours de la dernière décennie. À présent, SNC-Lavalin exerce ses activités dans le respect des normes d'éthique les plus élevées et adhère à un programme et à une culture d'intégrité reconnus par des tiers indépendants de calibre mondial et établis en vertu d'un engagement envers un ensemble commun de valeurs. »

« Nous voyons cela comme une étape supplémentaire pour tourner la page sur certaines pratiques passées et permettre à l'entreprise de se concentrer sur l'avenir. Au cours des deux dernières années, nous avons fait de grands progrès pour assurer sa pérennité, » a ajouté M. Edwards.

SNC-Lavalin s'engage à mener à bien son programme d'intégrité de classe mondiale

Le programme d'intégrité de SNC-Lavalin vise à prévenir, à déceler et à corriger tout risque d'actes répréhensibles. Il s'aligne sur les principes d'organisations internationales comme Transparency International, l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Pacte mondial des Nations Unies et la Banque mondiale ainsi que le Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act du département de la Justice des États-Unis.

Un programme d'intégrité reconnu par des tiers indépendants

En 2021, Groupe de la Banque mondiale a accordé une levée anticipée de toutes les sanctions imposées en 2013 pour une période de 10 ans. Cette décision, prise à la suite d'un processus d'évaluation et de suivi rigoureux effectué par les autorités de la Banque mondiale et le contrôleur indépendant, confirme que SNC-Lavalin a répondu à toutes les conditions de l'accord de règlement

L'Institut Ethisphere, chef de file mondial en matière de définition et de rehaussement des normes de pratiques éthiques dans les affaires, a également annoncé en janvier 2021 que SNC-Lavalin avait obtenu la reconnaissance convoitée de Compliance Leader Verification pour 2021-2022, prolongeant celle obtenue une première fois en 2019-2020.

La Société continue également de collaborer avec un contrôleur indépendant dans le cadre du règlement en 2019 des accusations liées aux activités survenues il y a 10 à 20 ans. Le contrôleur indépendant est chargé de faire rapport sur le programme d'intégrité de la Société jusqu'en décembre 2022. Un résumé de chaque rapport est publié sur le site Web de SNC-Lavalin, et chaque recommandation fait l'objet d'une attention particulière pour optimiser le programme d'intégrité actuel.

