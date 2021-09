Talen Energy Corporation et Cumulus Growth obtiennent des capitaux de 175 millions de dollars d'Orion Energy Partners





Cet investissement permettra de capitaliser la plateforme d'infrastructure numérique de Cumulus en finançant le campus de centres de données hyperscale sans carbone et la coentreprise constituée par Nautilus Coin avec TeraWulf

THE WOODLANDS, Texas, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation (« Talen ») et sa filiale en propriété exclusive, Cumulus Growth Holdings LLC (« Cumulus Growth »), ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont franchi des étapes supplémentaires dans la capitalisation et l'exécution de la transformation stratégique de Talen en une plateforme de croissance des énergies renouvelables et des infrastructures numériques. Cumulus Growth, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Cumulus Digital LLC (« Cumulus Digital »), a conclu un partenariat stratégique en capital (« l'investissement ») de 6 ans à hauteur de 175 millions de dollars avec Orion Energy Partners (« Orion »).

L'investissement d'Orion sera utilisé pour financer les infrastructures communes du campus de centres de données hyperscale de Cumulus, situé près de la centrale nucléaire sans carbone de Susquehanna, d'une capacité de 2,5 gigawatts, ainsi que pour financer la coentreprise d'extraction de bitcoins annoncée précédemment et constituée par Talen et TeraWulf, connue sous le nom de Nautilus Cryptomine. 125 millions de dollars du capital d'Orion seront disponibles après la clôture et 50 millions de dollars supplémentaires seront disponibles une fois que les étapes convenues auront été franchies. En outre, Orion obtiendra une participation sans droit de vote dans Cumulus Digital Holdings LLC (« Digital Holdings »), la société mère de Cumulus Digita. L'investissement sera garanti par un nantissement de la quasi-totalité des actifs de Digital Holdings et de ses filiales.

Parallèlement à l'investissement, des filiales de Talen Energy Supply LLC (« TES ») ont vendu à Cumulus Growth les participations de certaines entités de développement de projets d'énergie propre (détenant principalement des actifs de centres de données, d'énergies renouvelables et de stockage sur batterie) et certains terrains non aménagés, en échange de participations privilégiées convertibles avec droit de vote dans des filiales de Cumulus Growth. Après la clôture, Talen détiendra des actions ordinaires de Cumulus Growth et de ses filiales et TES, et certaines de ses filiales, détiendront des actions privilégiées convertibles avec droit de vote dans certaines filiales de Cumulus Growth, ce qui permet à TES de détenir une participation dans les énergies propres et la transformation des infrastructures numériques de Talen.

« Nous sommes heureux de nous associer à Talen et Cumulus Growth pour cette transformation passionnante et différenciée de l'ESG », a déclaré Nazar Massouh, PDG et codirecteur d'Orion. « Notre entreprise a été construite sur le principe fondamental de financer la transition énergétique et l'innovation environnementale sur l'ensemble des actifs d'infrastructure en s'associant à des équipes de gestion, des entrepreneurs et des opérateurs exceptionnels. Nous pensons que la stratégie de Cumulus Growth et ses actifs d'infrastructure en cours de développement offrent des avantages concurrentiels significatifs pour accélérer la convergence entre les secteurs de l'énergie propre et des infrastructures numériques », a poursuivi M. Massouh.

« Nous sommes reconnaissants pour le capital, le partenariat et la confiance de Nazar Massouh et de l'ensemble de l'équipe d'Orion », a déclaré Alex Hernandez, PDG de Cumulus Growth et président de Talen. « Nous avons posé les premiers jalons du campus de centres de données Cumulus, qui fournira une énergie sans carbone générée par les centrales doubles de Susquehanna pour alimenter le campus, notamment jusqu'à 475 mégawatts pour les clients des centres de données hyperscale et 300 mégawatts pour l'extraction de pièces et d'autres applications blockchain. Les investissements dans les centres de données de Cumulus permettront de générer des emplois familiaux, des formations technologiques et d'autres avantages économiques, notamment des recettes fiscales et une consommation accrue de biens et de services locaux, tant en Pennsylvanie que dans la communauté environnante. Les deux premiers centres de données de Cumulus, l'un pour le cloud hyperscale et l'autre pour les applications d'extraction de pièces, devraient être achevés d'ici le second semestre 2022 », a poursuivi M. Hernandez.

« Les infrastructures numériques et l'énergie propre convergent et se développent à un rythme accéléré dans le monde entier », a déclaré Gary Wojtaszek, ancien PDG de CyrusOne et conseiller de Talen et Cumulus Growth. « La plateforme de Cumulus Growth est bien positionnée pour répondre aux besoins des clients du secteur technologique en fournissant une électricité sans carbone, à faible coût et ultra-fiable, intégrée à l'infrastructure des actifs numériques à grande échelle. Grâce à ces attributs, la plateforme de Cumulus Growth est en mesure d'offrir le coût total de possession le plus bas, ainsi que des avantages liés à l'ESG aux clients de l'hyperscale, du cloud, de l'IA, des pièces et de la blockchain dans le monde entier. En outre, Cumulus Growth devrait offrir à ses clients la possibilité d'enrichir son offre sans carbone à grande échelle grâce à une nouvelle capacité de production solaire de 400 mégawatts en cours de déploiement en Pennsylvanie », a poursuivi M. Wojtaszek.

« Nous sommes ravis de franchir la prochaine étape du parcours de Talen en tant qu'une force positive », a déclaré Drew Karian, directeur général de Riverstone Holdings LLC. « La progression de Talen dans la mise au point de solutions en matière d'énergies renouvelables, de stockage et d'infrastructure numérique durable est une expression tangible de l'engagement de Riverstone à mener la décarbonisation à l'échelle requise pour produire un impact significatif », a poursuivi M. Karian.

À la suite de l'investissement et de la capitalisation initiale de Cumulus Digital, Talen et Cumulus Growth ont l'intention de lever des fonds supplémentaires de croissance à court terme pour d'autres projets de croissance relatifs aux centres de données, à l'extraction de pièces, au stockage et aux énergies renouvelables.

À propos d'Orion Energy Partners

Orion Energy Partners est un partenaire de premier plan dans le domaine du crédit privé et des fonds propres, qui soutient les infrastructures du marché intermédiaire et les entreprises connexes axées sur la transition énergétique et l'innovation environnementale. Ses actifs sous gestion s'élèvent à plus de 2,5 milliards de dollars. Orion propose une gamme de solutions de financement créatives comme alternative à la prise de participation et aux prêts traditionnels. Ses secteurs d'investissement cibles sont l'efficacité énergétique, les infrastructures numériques, la production d'énergies durables, les carburants renouvelables, les déchets et le recyclage, l'eau, le transport et le secteur intermédiaire. Orion gère des capitaux engagés à long terme dans plusieurs fonds d'investissement, ce qui permet à l'équipe de la société de nouer des relations transformationnelles au sein d'un groupe diversifié d'entreprises et de faire preuve de patience et de compréhension pendant que ces organisations mettent en oeuvre leurs plans d'affaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.OrionEnergyPartners.com

À propos de Cumulus Coin

Cumulus Coin, une filiale de Talen, favorise la convergence entre les applications blockchain et l'électricité sans carbone. Cumulus Coin a l'intention de créer des bitcoins durables à l'échelle industrielle en procédant à l'extraction de pièces sans émission de carbone, avec la couverture réglementaire appropriée, dans un lieu sécurisé aux États-Unis. Les deux premières installations d'extraction de Cumulus Coin, d'une capacité totale de 300 mégawatts, seront situées sur le campus numérique phare de Susquehanna, alimenté par >1 gigawatt d'énergie nucléaire ultra-fiable, sans carbone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le premier bâtiment d'extraction de Cumulus Coin devrait lancer ses activités dans la seconde moitié de 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://cumuluscoin.com

À propos de Cumulus Data

Cumulus Data, une filiale de Talen, est en train de construire un campus de centre de données hyperscale de 475 mégawatts à l'extérieur de Berwick, en Pennsylvanie, avec la possibilité d'étendre ses activités à d'autres sites aux États-Unis. Le campus phare de Susquehanna sera alimenté par >1 gigawatt d'énergie nucléaire ultra-fiable, sans carbone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec le coût total de possession (TCO) le plus bas pour les clients de centres de données dans le cloud aux États-Unis. Cumulus Data devrait également offrir à ses clients la possibilité d'enrichir son offre sans carbone par une nouvelle capacité de production solaire de 400 mégawatts en cours de déploiement. Cumulus Data a posé les premiers jalons de son campus numérique et prévoit que son premier centre de données sera disponible à la location au second semestre 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://cumulusinfra.com/

À propos de Talen Energy Corporation

Talen, par l'intermédiaire de sa filiale TES, est l'une des plus grandes sociétés concurrentielles de production d'électricité et d'infrastructures en Amérique du Nord. TES possède ou contrôle une capacité de production d'environ 13 000 mégawatts au sein d'importants marchés américains de l'énergie en gros, principalement dans les régions du centre du littoral de l'Atlantique, du Texas et du Montana.

Talen, par l'intermédiaire de sa filiale, Cumulus Growth, développe actuellement un portefeuille d'actifs à grande échelle dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage dans des batteries et des infrastructures numériques sur un vaste territoire. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/.

À propos de Riverstone Holdings LLC

Riverstone est une société d'investissement privée internationale spécialisée dans l'énergie et l'électricité, fondée en 2000 par David M. Leuschen et Pierre F. Lapeyre, Jr., qui a levé à ce jour plus de 45 milliards de dollars de capitaux propres et de capitaux d'emprunt. Riverstone réalise des rachats et des investissements en capital de croissance dans le secteur de l'énergie et possède une franchise de premier plan dans les investissements à faible émission de carbone. Les véhicules d'investissement pionniers de la société dans le domaine des plateformes à faible émission de carbone - qui englobent la mobilité, les matériaux de batterie, le solaire, l'éolien et les carburants renouvelables - s'étendent sur plus de 15 ans, avec 8,6 milliards de dollars investis dans cette catégorie depuis 2005 et plus de 3,6 milliards de dollars de fonds levés dans le cadre de ses stratégies à faible émission de carbone depuis 2020 seulement. Avec des bureaux à New York, Menlo Park, Londres, Houston et Mexico, la société a réalisé plus de 200 transactions en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie et Australie.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse abordant des activités, des événements ou des développements que l'entreprise croit, prévoit ou anticipe être susceptibles de se produire dans le futur, y compris, mais sans s'y limiter, les objectifs ambitieux, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur certaines hypothèses formulées par Talen en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements prévus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. Tous les énoncés prospectifs sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Talen n'a aucune obligation, et ne s'engage à aucune obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour qu'ils reflètent les événements ou circonstances se produisant à la suite de la publication du présent communiqué, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué de presse et les documents dont il est question dans les présentes ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation d'offre d'achat ou de vente de titres.

