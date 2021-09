Placements Mackenzie annonce des changements de nom, de classification du risque et de stratégie de placement pour certains fonds communs de placement





TORONTO, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des changements de nom, de classification du risque et de stratégie de placement pour les fonds communs de placement suivants, lesquels entrent en vigueur le 29 septembre 2021.

Changements de nom de fonds

Des changements de nom sont apportés aux fonds communs de placement suivants afin d'assurer une meilleure harmonisation avec leurs principes et objectifs de placement fondamentaux et de les rendre plus pertinents pour tous les investisseurs.

Les changements proposés sont les suivants :

Nom actuel Nouveau nom Fonds toutes actions Chine Mackenzie Fonds toutes actions Chine Mackenzie ChinaAMC Fonds d'actions mondiales de l'environnement

Mackenzie Fonds mondial toutes capitalisations de

l'environnement Mackenzie Greenchip Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip Fonds mondial équilibré de l'environnement

Mackenzie Greenchip Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact

Mackenzie Fonds mondial équilibré de durabilité Mackenzie

Changement à la classification du risque

Mackenzie étudie les classifications de risque et effectue des changements conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La classification du risque du fonds suivant sera modifiée tel qu'indiqué ci-dessous. Aucune modification n'a été apportée aux stratégies de placement de ce fonds commun.

Nom du fonds Classification de risque

actuelle Nouvelle classification de

risque Fonds d'opportunités de moyennes

capitalisations américaines Mackenzie

- Devises neutres Moyen Moyen ou élevé

Changement de stratégie de placement

Un changement est apporté à la stratégie de placement du Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip (auparavant Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie - voir ci-dessus) afin d'éliminer certaines contraintes limitant le nombre de titres que le portefeuille peut détenir à tout moment.

Le changement suivant a été apporté au prospectus du fonds :

Description précédente Nouvelle description Le Fonds maintiendra habituellement un

portefeuille concentré composé de 30 à 35

sociétés dont les revenus sont tirés de la vente de

produits et de services écologiquement supérieurs. Le Fonds maintiendra habituellement un

portefeuille de titres de sociétés de toutes les

capitalisations dont les revenus sont tirés de la

vente de produits et de services écologiquement supérieurs.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie («?Mackenzie?») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208 milliards de dollars au 31 août 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com

SOURCE Placements Mackenzie

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 07:30 et diffusé par :