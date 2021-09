Resonance Consultancy dévoile les meilleures villes du monde





Resonance Consultancy a révélé aujourd'hui la liste des 100 meilleures villes du monde dans son rapport annuel des meilleures villes du monde.

NEW YORK, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Resonance est conseiller de premier plan dans les domaines du tourisme, de l'immobilier et du développement économique, et son classement des meilleures villes évalue et compare la qualité relative, la réputation et l'identité concurrentielle des principales villes du monde d'1 million d'habitants ou plus. Il est considéré comme le classement des villes le plus précis au monde, et est basé selon la méthodologie originale qui analyse les statistiques clés, ainsi que les commentaires des utilisateurs et l'activité en ligne sur les réseaux tels que Google, Facebook et Instagram.

« Le classement des meilleures villes du monde évalue la performance globale de plus de 400 villes du monde entier sur la base d'une grande variété de données afin d'identifier les 100 meilleures villes où vivre, investir, et à aller visiter, » déclare Chris Fair, président et PDG de Resonance.

Les classements globaux des meilleures villes sont déterminés en analysant la performance de chaque ville selon un large éventail de facteurs qui ont toujours montré des corrélations positives avec le fait d'attirer l'emploi, l'investissement et/ou les visiteurs dans les villes.

Après l'analyse de la performance de chaque ville selon 24 critères, voici les meilleures villes au monde pour 2021 :

Londres, Angleterre Paris, France New York , États-Unis Moscou, Russie Dubaï, Émirats arabes unis Tokyo , Japon Singapour, République de Singapour Los Angeles , États-Unis Barcelone, Espagne Madrid , Espagne

Le classement complet est disponible sur BestCities.org/Reports/2021-Worlds-Best-Cities/

Pourquoi un tel classement des villes du monde est-il important de nos jours ?

« Les données recueillies pour les classements de cette année donnent un aperçu des villes les mieux placées pour se rétablir et même prospérer dans les années à venir », affirme M. Fair.

À propos de Resonance Consultancy

Resonance est un cabinet de conseil mondial de créateurs de lieux stratégiques et créatifs. En tant que conseiller de premier plan en immobilier, en tourisme et en développement économique, Resonance combine son expertise en recherche, stratégie, image de marque et communication pour rendre les destinations, les villes et les développements plus attractifs et dynamiques. ResonanceCo.com

À propos de BestCities.org

Best Cities héberge le classement exclusif de Resonance des meilleures destinations urbaines au monde. Les données sont utilisées par des organes de presse, de National Geographic à Lonely Planet, et Bloomberg le considère comme « l'étude la plus complète en son genre ; elle identifie les villes les plus attractives pour les habitants, les visiteurs et les professionnels, et elle ne se contente pas d'examiner la qualité de vie ou l'attrait touristique ». BestCities.org | #BestCities

Contact : Michelle Lan, Resonance Consultancy, +1-604-788-8579, michelle@resonanceco.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1630255/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Reveals_The_Wor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1630288/Resonance_Consultancy_Ltd__Resonance_Consultancy_Reveals_The_Wor.jpg

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 16:13 et diffusé par :