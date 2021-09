Les élèves ont élu un gouvernement libéral minoritaire lors d'une élection nationale parallèle





TORONTO, le 21 sept. 2021 /CNW/ - Plus de 700 000 élèves provenant des écoles primaires et secondaires de tout le pays ont participé au Vote Étudiant Canada, un programme d'élection parallèle qui coïncidait avec les élections fédérales de 2021.

Après avoir appris au sujet de la démocratie et des élections, effectué des recherches sur les partis et les plateformes électorales, et débattu de l'avenir du pays, les élèves ont voté pour les candidats officiels qui se présentaient dans la circonscription électorale de leur école.

À 21 h (HE) aujourd'hui (20 septembre), 740 515 votes ont été soumis par 5 478 écoles, provenant des 338 circonscriptions électorales fédérales.

Le Parti libéral a remporté 117 sièges et 24 % du vote populaire, formant ainsi un gouvernement minoritaire. Justin Trudeau conserve son siège dans la circonscription de Papineau, QC.



"Lorsque la campagne a commencé, nous n'étions pas certains du nombre d'écoles qui participeraient étant donné le peu de temps dont elles disposaient cette année. Les enseignants ont toutefois dépassé nos attentes. Nous tenons à les remercier pour le temps qu'ils ont consacré au programme et à l'éducation des futurs électeurs. Notre démocratie sera plus forte grâce à vous", souligne Taylor Gunn, président et directeur général de CIVIX Canada.

Vous pouvez consulter les résultats à l'échelle nationale, par province/territoire, par circonscription électorale et par école sur notre plateforme en ligne : https://voteetudiant.ca/resultats/canada2021

Vote étudiant est un programme de CIVIX. Vote étudiant Canada est présenté en collaboration avec Élections Canada.

CIVIX est un organisme de bienfaisance canadien enregistré non partisan dont la mission est de renforcer les compétences et les habitudes d'une citoyenneté active et informée chez les jeunes d'âge scolaire.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

