Sinopec conclut la première entente de transfert en gros du marché national du carbone de la Chine

PÉKIN, 22 juillet 2021 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a conclu avec succès le 21 juillet la première entente de transfert en gros du marché national du carbone de la Chine, achetant 100 000 tonnes de quotas d'émissions de carbone du China Resources Group. Selon les données officielles de la transaction divulguées par la Bourse de l'environnement et de l'énergie de Shanghai (SEEE), il s'agissait de la première entente de transfert en gros depuis le lancement officiel du marché national du carbone de la Chine et de la seule transaction de ce jour.

Au total, 17 filiales de Sinopec ont intégré leurs centrales électriques autonomes au marché national du carbone, parmi lesquelles quatre entreprises, à savoir Sinopec Shengli Oilfield, Sinopec Maoming Petrochemical, Sinopec Shanghai Petrochemical et ZTHC Energy, ont participé à la première journée de l'échange de droits d'émission de carbone. L'activité d'échange de droits d'émission de carbone de Sinopec est exploitée par sa filiale en propriété exclusive China International United Petroleum & Chemicals (UNIPEC) en tant que principal organisme d'exploitation. La société effectue uniformément des transactions sur le marché national du carbone pour les entreprises au sein du système Sinopec.

Sinopec participe activement à l'établissement de marchés pilotes du carbone et du marché national du carbone de la Chine. La société a mené des inspections des émissions de carbone à l'échelle du système et a établi un système de comptabilisation des données sur les émissions de carbone en 2012. Elle a également amorcé la mise en place d'un système d'information sur la gestion des actifs carbone en 2015 afin d'améliorer véritablement l'efficacité de la comptabilisation des émissions de carbone et l'exactitude des données. Les entreprises pilotes de Sinopec se sont toutes acquittées de leurs devoirs de conformité quant aux quotas de carbone et ont accumulé une vaste expérience pour pénétrer le marché national du carbone.

Sinopec ne ménage pas ses efforts pour atteindre l'objectif de zéro émissions nettes. L'industrie de l'énergie et des produits chimiques est un domaine de travail clé pour la Chine afin d'atteindre un sommet d'émissions de carbone et d'ériger le marché du carbone. En 2020, Sinopec a proposé de construire une entreprise de produits chimiques d'énergie propre de calibre mondial, et pour la première fois, le concept de « propreté » a été intégré à la vision et aux objectifs de l'entreprise.

L'entreprise élabore un plan industriel suivant le modèle « une fondation, deux ailes et trois nouveaux facteurs » en déployant des efforts considérables : elle établit une base solide dotée de ressources énergétiques, et renforce les « deux ailes » que sont l'amélioration de la qualité du pétrole propre et le développement industriel moderne, et élargit les « trois nouveaux facteurs », soit l'exploitation de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux matériaux et d'une nouvelle économie.

Alors que la Chine propose d'atteindre un pic d'émissions de carbone en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, Sinopec accélère la construction d'un système d'approvisionnement en énergie propre et à faibles émissions de carbone. Elle augmente ainsi les ajustements de la structure industrielle et énergétique et poursuit la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sinopec réduira l'intensité annuelle des émissions de méthane de 50 % d'ici 2025, tout en développant des forêts carboneutres des stations-service carboneutres et d'autres modèles distinctifs pour atteindre la neutralité carbone avant la cible fixée par la Chine. La société compte ainsi apporter de nouvelles contributions à la lutte contre le changement climatique mondial.

Le marché du carbone est un marché où les droits d'émission de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre sont échangés en tant que marchandise afin d'atteindre l'objectif global de contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Il adopte des mécanismes de marché pour contrôler et réduire les émissions et promouvoir le développement économique. Ce marché constitue une importante innovation institutionnelle en matière de transformation verte et à faibles émissions de carbone.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes entreprises intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration et la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel; la vente, l'entreposage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits chimiques du charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques; l'importation et l'exportation, y compris une agence d'importation et d'exportation, de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques, et d'autres produits et technologies; et la recherche, le développement et l'application de technologies et d'informations.

Sinopec définit sa mission par la phrase « alimenter une belle vie », et ses valeurs fondamentales d'entreprise par « les personnes, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et les situations gagnant-gagnant ». Elle poursuit des stratégies d'orientation axée sur la valeur, de développement axé sur l'innovation, d'allocation intégrée des ressources, de coopération ouverte et de croissance verte et à faibles émissions de carbone, et s'efforce de réaliser sa vision d'entreprise qui consiste à bâtir une entreprise énergétique et de produits chimiques de calibre mondial.

