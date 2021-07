Avis aux médias - L'honorable Marc Miller, l'honorable Daniel Vandal, l'honorable Ahmed Hussen, Rebecca Kudloo, et Aluki Kotierk annonceront un financement pour les refuges au Nunavut





IQALUIT, NU, le 22 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Rebecca Kudloo, présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada et Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated annonceront le financement de refuges au Nunavut. L'annonce sera suivie d'un point de presse.

Date : Le vendredi 23 juillet 2021

Heure : 11 h 00 (HAE)



Lieu : Frobisher Inn,

Koojessee South Room,

Astro Hill Complex,

Iqaluit, NU X0A 0H0

Le point de presse se tiendra aussi par téléconférence.

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro d'appel local: 613-954-9003

Code d'accès : 5501229#

