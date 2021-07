Canada ICI acquiert MFCI Capital à Montréal





Canada ICI poursuit son expansion dans l'Est en faisant l'acquisition d'une société de financement immobilier montréalaise de premier plan, MFCI Capital.

TORONTO, le 22 juill. 2021 /CNW/ - La société Canada ICI Capital Corporation, partenaire de confiance dans le financement immobilier commercial canadien, est heureuse d'annoncer son acquisition de MFCI Capital de Montréal, au Québec.

« Montréal est un marché canadien hautement spécialisé », a affirmé Dale Klein, PDG de Canada ICI. Il a expliqué : « Cette acquisition permet à Canada ICI de se lancer en tirant parti d'une expertise éprouvée sur le marché, soutenue par des relations établies qui remontent à 35 ans. En tant qu'experts de l'industrie canadienne de l'immobilier commercial, nous comprenons que le Québec est une province relationnelle et stratégiquement importante pour nos clients existants. »

L'acquisition du bureau de Montréal s'inscrit dans la mission de Canada ICI d'offrir à ses clients investisseurs des possibilités de prêts de grande qualité. Comme l'a décrit Brandon Kot, associé directeur de Canada ICI, « nos clients investisseurs profiteront énormément de l'accès à des possibilités de prêts de grande qualité dans la région du Québec. Ils bénéficieront aussi de l'expertise propre au marché de la nouvelle équipe CICI de Montréal, la même expertise sur laquelle nos clients peuvent compter dans nos autres marchés canadiens. »

Canada ICI adhère aux valeurs que sont l'intégrité, le travail acharné et le dévouement. Grâce à cette acquisition et à son partenariat avec l'ancien collègue Tommaso (Thomas) Marcantonio et son équipe talentueuse, l'entreprise allie ses valeurs traditionnelles à la jeune énergie et aux idées progressistes propres au bureau de Montréal. Les jeunes membres d'aujourd'hui de Canada ICI seront demain les dirigeants de l'entreprise, ce qui permettra à Canada ICI de continuer à former de futurs leaders. Avec cette acquisition, l'avenir semble prometteur.

« Cette acquisition n'a rien à voir avec la croissance. Canada ICI renoue avec un partenaire qui comprend les nuances des affaires au Québec et avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Cette acquisition s'appuie sur un ancien partenariat avec M. Marcantonio et le bureau de MFCI à Montréal qui a connu beaucoup de succès. Elle s'harmonise avec notre stratégie de croissance organique qui nous permet d'étendre notre culture de façon positive comme nous l'avons fait dans d'autres marchés », déclare Doug Milne, associé directeur chez Canada ICI.

Rick Bachalo, président de Canada ICI, partage cette dernière réflexion sur ce que l'acquisition signifie pour la société : « M. Marcantonio et son équipe de Montréal sont à l'avant-garde du financement hypothécaire commercial dans l'Est du Canada. Ils sont un excellent complément à Canada ICI, se joignant à nos bureaux actuels à Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto et Ottawa, et maintenant à Montréal. C'est un ajout parfait. »

À propos de Canada ICI

Canada ICI est l'une des plus importantes sociétés de financement immobilier commercial au pays. Chaque année, la société obtient du financement se chiffrant à plus de 5,5 milliards de dollars par l'entremise de ses bureaux à Toronto, Montréal, Calgary, Edmonton, Ottawa et Winnipeg.

À propos de la constitution de dossiers de prêts de Canada ICI

Canada ICI est l'une des plus grandes plateformes de constitution de dossiers de prêts hypothécaires au Canada qui offre et structure des prêts hypothécaires commerciaux de grande qualité. En tant qu'entreprise de constitution de dossiers de prêts ayant une présence nationale, CICI est à l'avant-garde du financement du marché immobilier commercial du Canada. Ses activités engendrent plus de 2,2 prêts par jour ouvrable de l'année. Canada ICI est toujours présente sur le marché, donnant aux emprunteurs un accès inégalé au capital et aux prêteurs un volume constant de possibilités de prêts de grande qualité.

À propos du Groupe Gestion d'actifs de Canada ICI

Le Groupe Gestion d'actifs de Canada ICI offre une solution de bout en bout aux clients des services de prêt pour faire croître et élargir un portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux de grande qualité. La force clé du Groupe Gestion d'actifs est soutenue par des décennies de protocoles d'expérience de gestion et de service de prêts hypothécaires, et offre des solutions conçues pour répondre aux besoins uniques des investisseurs institutionnels avertis.

