Rayonnement international des festivals d'humour - ComediHa! s'associe avec le Festival d'humour de Paris





QUÉBEC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - ComediHa!, par le biais de la Fédération internationale des festivals d'humour et du rire (FIFHR), est heureuse d'accueillir le Festival d'humour de Paris (FUP) parmi ses membres. Le Festival d'humour de Paris se joint donc à ce réseau international formé du ComediHa! Fest de Québec, du Voo Rire de Liège en Belgique et de Morges-sous-Rire en Suisse.

Une collaboration profitable à la francophonie

Célébrant sa 6e édition et en grande expansion, le FUP réunit près d'une centaine d'humoristes français dans la Ville Lumière chaque année. Maintenant membre de la FIFHR, une Fédération fondée par ComediHa!, le FUP ainsi que les autres membres de la Fédération contribueront au rayonnement des talents d'humour d'ici et d'ailleurs. Ainsi, ils favoriseront les échanges entre les artistes émergents et bien établis afin de les aider à percer dans de nouveaux marchés. Par le biais de l'humour, cette collaboration permettra également une plus grande ouverture sur les autres cultures et un nouveau regard profitable pour la francophonie.

« En accueillant le FUP dans la Fédération, nous maximisons nos forces et nous entrevoyons un avenir encore plus prometteur pour le monde de l'humour de la francophonie. Cet ajout de taille bénéficiera au rayonnement de tous nos membres : pour le Québec, par exemple, cette association pourrait engendrer de grandes opportunités d'affaires avec la scène culturelle de sa mère patrie », affirme Sylvain Parent-Bédard, président et fondateur de la FIFHR et du ComediHa! Fest Québec.

Un concours pour faire rayonner nos talents d'ici

Par ailleurs, le concours Scène ouverte, tenu par les divers festivals membres de la Fédération, permet aux gagnants de performer dans les autres festivals -- une vitrine pour se faire connaître au-delà de sa propre scène. C'est ainsi que de jeunes artistes ont l'occasion de se familiariser avec des publics d'autres pays et d'accéder à des activités de maillage fort porteuses.

Notons, à titre d'exemples, les humoristes québécois Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et P-A Methot, qui ont eu l'occasion de performer en Belgique à la suite de ce concours lors d'éditions précédentes. Rappelons que la FIFHR a été fondée en 2008.

Un réseau d'artistes et de diffuseurs incomparable

Fondée par ComediHa!, la FIFHR offre aux professionnels de l'industrie de l'humour un réseau incomparable d'artistes et de diffuseurs qui favorise le rayonnement international des artistes participants aux festivals membres. Elle constitue également une plateforme incontournable dans la circulation des talents de l'humour et permet, grâce aux partenariats qu'elle génère, la création de projets communs tant sur la scène qu'à la télévision.

«?L'équipe du FUP, Festival d'Humour de Paris, est honorée et fière de rejoindre la Fédération. Ensemble, nous allons continuer à faire rayonner la création en humour, à échanger sur la programmation, et à favoriser la circulation des talents. Le FUP est un jeune festival, heureux de s'ouvrir a? l'international et de rejoindre les acteurs incontournables de l'humour. »

- Maud Kouyoumdjian, coordonnatrice du Festival d'humour de Paris

« Avec l'arrivée du Festival d'humour de Paris, le plus important festival d'humour en France, la FIFHR offre, plus que jamais, un réseau extraordinaire pour les artistes et artisans du monde l'humour. Au fil des ans, de nombreux projets se sont développés entre les membres de la fédération et des artistes émergents d'ici et d'ailleurs, qui ont pu faire leurs premiers pas à l'international grâce au réseau de la FIFHR. Les festivals membres de la FIFHR, ComediHa! Fest-Québec, Morges-sous-Rire, le Voo Rire de Liège et maintenant le FUP, continueront d'offrir des opportunités par-delà les frontières aux artistes et une plus grande mobilité des talents du monde de l'humour. »

- Josée Charland, vice-présidente, Diffusion, et directrice générale du ComediHa! Fest Québec

SOURCE ComediHa! Fest-Québec

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 06:00 et diffusé par :