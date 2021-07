La bourse de cryptomonnaies Paybis lance les paiements bancaires instantanés et réduit ses frais à 0,99 %





Paybis lance une solution de paiements bancaires instantanés pour le Royaume-Uni et l'UE?et intègre la prise en charge des paiements bancaires locaux aux États-Unis et de SWIFT USD pour les clients internationaux.

ÉDIMBOURG, Écosse, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La bourse mondiale de cryptomonnaies Paybis introduit plusieurs nouvelles options de paiement pour ses clients internationaux. Les utilisateurs de Paybis pourront désormais acheter des cryptomonnaies en utilisant le système Faster Payments du Royaume-Uni (RU) et l'espace unique de paiement en euros (SEPA) de l'Union européenne (UE) pour des dépôts instantanés en GBP et en EUR respectivement. La bourse a également lancé les paiements bancaires locaux aux États-Unis (US) ainsi que SWIFT USD pour permettre les paiements internationaux.

Une solution globale au meilleur prix

Ces ajouts s'inscrivent dans la mission de Paybis d'aider ses clients à participer au monde des cryptomonnaies et de la blockchain en réduisant les coûts et en abaissant la barrière à l'entrée. Ainsi, dans le cadre du lancement de ces nouvelles options de paiement, Paybis réduit ses frais pour les achats de cryptomonnaies de 2,99 % à 0,99 %, et augmente la limite par achat pour tous les clients, de 200?000 USD à 1?000?000 USD.

Paybis en pleine évolution

Paybis s'est employé à développer ses services d'échange de cryptomonnaies depuis sa création en 2014. La bourse mondiale de cryptomonnaies a ajouté plusieurs fonctionnalités, notamment un blog pour aider ses utilisateurs à suivre l'évolution rapide du monde des cryptos, un programme de parrainage et d'affiliation pour récompenser les utilisateurs qui parrainent de nouveaux traders et une section d'actualités pour que ses utilisateurs puissent suivre les développements de la bourse.

Paybis a également mis en place des pages de suivi du prix des cryptos que chacun peut utiliser pour vérifier les prix en temps réel. En outre, les clients peuvent vérifier le prix de Bitcoin ou de toute autre crypto dans plus de 90 devises différentes. Paybis a aussi ajouté un convertisseur de cryptomonnaies , permettant aux visiteurs et aux clients de calculer facilement la valeur de l'un des 400 crypto-actifs dans plusieurs devises différentes. Toutes ces fonctionnalités ont pour but de permettre aux clients d' acheter des bitcoins et d'autres devises facilement et efficacement. En mars 2021, la bourse a également annoncé qu'elle se préparait à offrir un soutien aux clients de New York, ce qui porterait à 49 le nombre total d'États américains qu'elle dessert.

À propos de Paybis

Paybis est une bourse de cryptomonnaies qui permet l'achat aisé de Bitcoin et d'autres cryptomonnaies via de nombreuses méthodes de paiement, notamment les cartes de débit/crédit, les paiements bancaires instantanés au Royaume-Uni et dans l'UE, les paiements bancaires locaux aux États-Unis et SWIFT USD pour les clients internationaux. La bourse prend en charge plus de 50 devises locales, dans 180 pays, et inclut également 48 États américains dans sa zone de couverture. Paybis n'assure pas la garde des fonds des clients, ce qui signifie que les utilisateurs ont toujours le contrôle.

Enfin, Paybis a obtenu l'enregistrement temporaire comme société de crypto-actifs auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, lui permettant d'opérer dans la juridiction du régulateur en attendant une évaluation plus complète pour se voir accorder une licence permanente. Les orientations et le cadre réglementaire de la FCA visent à prévenir les activités illicites dans l'espace crypto et à encourager un environnement commercial sûr pour favoriser l'adoption généralisée des cryptomonnaies.

Consultez le site de Paybis pour plus d'informations sur sa gamme de projets de bourse de cryptomonnaies.

Suivez Paybis sur Twitter .

Aimez et abonnez-vous à Paybis sur YouTube.

Contactez Paybis par courrier électronique : support@paybis.com .

PAYBIS est la source de ce contenu. Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement, ni une offre d'investissement, ni une incitation à ouvrir un compte chez Paybis ou à s'engager dans une quelconque transaction financière.

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 01:00 et diffusé par :