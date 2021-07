Avis aux médias - Négociations : les professionnel-les de l'hôtellerie manifestent à Québec





QUÉBEC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres des syndicats de la région de la Capitale-Nationale participant à la négociation coordonnée 2021 de l'hôtellerie à la CSN se réuniront ce jeudi 22 juillet à Québec. Ce sera la première activité de visibilité organisée dans la région pour la présente ronde de négociation.

Alors que la majorité de leurs conventions collectives sont échues depuis plus d'un an, les professionnel-les de l'hôtellerie entament les moyens de pression pour inciter les employeurs à négocier de bonne foi et à leur offrir des conditions de travail adaptées au contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre.

Le trésorier et responsable politique du dossier à la Fédération du commerce-CSN, Michel Valiquette, ainsi que la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Ann Gingras, seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes. Les militants pourront également profiter de l'appui de membres du groupe Unite Here venus de la Colombie-Britannique pour l'occasion.

Manifestation des professionnel-les de l'hôtellerie de la CSN

Jeudi 22 juillet 2021

12 h

Devant l'hôtel Delta Québec

690, boulevard René-Lévesque Est

Québec

Devant l'hôtel Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est

Québec

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 16:55 et diffusé par :