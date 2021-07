Rejet d'Énergie Saguenay : une erreur qui coûtera cher





MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement du Québec rejetait aujourd'hui le projet Énergie Saguenay, Miguel Ouellette, économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal (IEDM), a souhaité réagir.

«?Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le processus de consultation accorde davantage de place à une poignée d'activistes qu'à la communauté d'accueil des projets, ce qui est un non-sens?», fait valoir M. Ouellette. «?Il faut bien comprendre que le projet aurait vraisemblablement contribué à la réduction mondiale des émissions de GES. Bien entendu, le promoteur ne pouvait pas fournir sa liste de clients avant que son projet ne soit approuvé - c'est l'oeuf ou la poule. Ce qu'on leur a demandé est tout simplement déraisonnable?», ajoute l'économiste.

«?Énergie Saguenay aurait créé des milliers d'emplois dans une région en proie à un taux de chômage relativement élevé et dont le revenu moyen est inférieur à la moyenne de la province. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour un projet de cette envergure. Dans un tel contexte, on est en droit de se demander si la réalisation de grands projets est même possible au Québec?», souligne M. Ouellette. «?La situation est d'autant plus déplorable que le projet jouissait d'une belle acceptation de la part de la communauté locale et des municipalités de la région. Avec un tel processus en place et des résultats aussi navrants, on envoie un message extrêmement négatif à tous ceux qui souhaitent investir et créer des emplois au Québec?», poursuit l'économiste.

