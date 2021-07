Pascale Maltais, finaliste dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au concours Tournez-vous vers l'excellence!





ALMA, QC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Pascale Maltais, de la Ferme Maltais, est finaliste de la 16e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence!.Pascale a été sélectionnée parmi les candidats de 2021 en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership et du sens entrepreneurial chez les jeunes agriculteurs. Nos finalistes incarnent toute la diversité et le dynamisme qui soutiennent l'agriculture d'aujourd'hui. C'est un privilège de découvrir leurs parcours pour contribuer à l'agriculture et à la vitalité des régions. Ils portent en eux les valeurs et les tendances fortes de la société actuelle, entre autres en matière de développement durable, de valorisation de l'environnement, d'économie circulaire, de création d'emplois. Je vous invite à aller découvrir leurs univers respectifs. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à madame Pascale Maltais, une entrepreneure d'excellence. À travers son dossier de candidature, elle a su faire valoir ses compétences comme agricultrice et gestionnaire. Elle a de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière ses réalisations et ses efforts. Sa détermination et sa capacité à relever des défis seront une source d'inspiration pour la relève agricole de la région. »

M. Yves Lefebvre, directeur régional à La Financière agricole du Québec

À propos de Pascale Maltais

Ferme Maltais (production laitière, Hébertville-Station)

Ses études en agroéconomie la font voyager en Suisse, en Bretagne, au Luxembourg, où elle a la chance d'explorer différentes productions et méthodes de travail. Elle joint ensuite le conseil d'administration de la coopérative Nutrinor, « Une expérience de rêve ! » À 28 ans, la combinaison de ses expériences et formations lui a permis de développer des aptitudes comme gestionnaire. Entourée d'un oncle et de son père, elle a su s'intégrer dans les décisions d'entreprise et ainsi apporter sa vision et établir sa crédibilité. Mission réussie. En trois ans, elle a entrepris d'agrandir le bâtiment laitier, de faire croître la production laitière de 140,6 kg à 200 kg, en plus d'abaisser le coût de l'alimentation et d'améliorer l'efficacité de l'entreprise et, du même coup, sa rentabilité. Elle a signé le Pacte agricole durable Nutrinor. Elle s'est ainsi engagée à atteindre l'excellence dans cinq sphères de son entreprise, soit en matière de santé financière, conditions de travail, territoire dynamique, santé animale et milieu de vie sain. Le départ éventuel des cédants constituera pour elle une occasion de plus à saisir. Entre-temps, elle continue à miser sur ses propres forces, tout en apprenant des plus expérimentés.

