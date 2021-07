Placements Mackenzie annonce des changements à la classification du risque, à la fréquence de distribution et à la tarification de certains FNB et fonds communs





TORONTO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des changements à la classification du risque, à la fréquence des distributions et à la tarification des fonds négociés en bourse (« FNB ») et fonds communs suivants.

Changements à la classification du risque

Mackenzie étudie les classifications de risque et effectue des changements conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La classification du risque de ces deux FNB sera modifiée tel qu'indiqué ci-dessous. Aucun changement n'a été apporté aux stratégies de placement de ces FNB.

Nom du fonds Classification de risque actuelle Nouvelle classification de risque FINB Diversification maximale Canada Mackenzie Faible à moyen Moyen FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie Faible à moyen Moyen

Changements à la fréquence de distribution

À compter du 1er octobre 2021, la fréquence des distributions en espèces du FNB ci-dessous sera modifiée comme suit :

Nom du fonds Fréquence de distribution actuelle Nouvelle fréquence de distribution FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie Trimestrielle Mensuelle

Changements de tarification

À compter du 21 juillet 2021, Mackenzie réduit de 10 points de base les frais de gestion du FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie et de 10 à 15 points de base les frais de gestion de toutes les séries des fonds communs de placement suivants : Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie et Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 201,7 milliards $ au 30 juin 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Corporation Financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Placements Mackenzie.

