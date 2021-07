Herman Miller et Knoll dévoilent leur nouveau nom : MillerKnoll





MillerKnoll, désormais l'une des plus grandes et plus influentes entreprises de design contemporain au monde, est en position avantageuse pour catalyser la transformation son secteur d'activité et, à terme, redéfinir le design contemporain lui-même

ZEELAND, Michigan, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Herman Miller, Inc. (NASDAQ : MLHR) a annoncé ce jour qu'après avoir mis la touche finale à l'acquisition de Knoll, Inc. (« Knoll »), le 19 juillet 2021, la nouvelle entité née de cette fusion opérerait à l'avenir sous le nom de MillerKnoll. Herman Miller et Knoll, ainsi que leurs marques respectives, poursuivront leurs opérations en tant qu'entités de MillerKnoll. De plus, MillerKnoll se dotera d'un nouveau modèle opérationnel conçu pour renforcer la propriété des marques, impulser la transformation de l'industrie, mais aussi redéfinir le design contemporain en lui-même.

« C'est avec la plus grande joie que nous présentons MillerKnoll, un collectif de marques dynamiques qui se sont regroupées pour refaçonner le monde dans lequel nous vivons », déclare Andi Owen, le président-directeur général de MillerKnoll. « Notre secteur d'activité, comme le monde en général, changent à un rythme effréné. Le design est notre façon à nous d'imaginer et de façonner un avenir meilleur. Grâce à notre union, nous pourrons définir et orienter ensemble cette transformation, comme nous l'avons fait avec d'autres transformations au cours de nos histoires respectives. »

MillerKnoll : leader incontournable du design contemporain

Herman Miller et Knoll ont profondément marqué l'histoire de leur secteur en tant que pionniers. Les deux sociétés placent le design, l'innovation, l'excellence opérationnelle, le développement durable et le bien social au coeur de leurs actions. À présent que la fusion est actée, MillerKnoll va pouvoir :

catalyser la transformation que connaissent le bureau et la maison d'aujourd'hui via son nouveau portefeuille unifié de marques complémentaires ;

offrir une meilleure prise en charge des contrats et canaux de distribution existants, mais également développer de nouvelles idées et innovations commerciales, afin de les hisser au plus haut niveau d'excellence de production, d'accompagnement avant et après-vente, et d'expérience d'utilisation ;

intégrer des équipes fonctionnelles internationales au service d'une seule et même entreprise, incluant la production, le numérique, la technologie, le marketing, la stratégie, les finances, les ressources humaines et le juridique ;

stimuler la croissance et la rentabilité grâce à une importante présence sur le territoire américain comme dans le reste du monde, et maintenir une identité forte pour chaque marque tout en veillant à en préserver et cultiver l'essence au sein du portefeuille combinée de Herman Miller et Knoll.

MillerKnoll dispose désormais d'une plus grande force de frappe pour mieux servir ses clients, qu'il s'agisse de mobilier professionnel, du marché résidentiel ou de la distribution au détail. En outre, MillerKnoll occupe une position de choix pour mieux mobiliser les architectes et designers d'intérieur impliqués dans les processus décisionnels sur le marché du mobilier professionnel comme grand public.

Andi Owen ajoute : « Nos sommes un groupe de personnes et de marques guidées par une vision et des valeurs communes, et sommes tout dévoués au design. Devenus MillerKnoll, nous source une source d'inspiration et de motivation mutuelle pour innover et façonner le futur dans tous les lieux de vie. »

Comme annoncé précédemment, MillerKnoll sera dirigée par Andi Owen, le président-directeur général et dirigeant historique de Herman Miller. Outre Andi Owen, l'équipe dirigeante réunira des leaders de classe mondiale, issus de Herman Miller comme de Knoll. D'autres informations au sujet de l'équipe dirigeante de MillerKnoll sont disponibles dans l'espace presse et médias de l'entreprise.

À propos de MillerKnoll

MillerKnoll est un collectif de marques dynamiques qui forme aujourd'hui l'une des entreprises de design contemporain les plus vastes et les plus influentes au monde. Cette entreprise hérite d'une longue tradition qui a fait du design un tremplin pour l'innovation et les initiatives de bien social. MillerKnoll naît en 2021 de la fusion entre Herman Miller et Knoll, et comprend des marques telles que Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, DWR, Edelman Leather, FilzFelt, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maars Living Walls, Maharam, Muuto, naughtone et Spinneybeck. Guidée par une vision et des valeurs communes, et un véritable dévouement au design, MillerKnoll innove et façonne l'avenir dans tous les lieux de vie, tout en contribuant à créer un avenir plus juste et plus durable pour chacun.

