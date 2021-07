IRCC acceptera un nombre record de demandes dans le cadre du Programme des parents et des grands-parents de 2021





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Le Programme des parents et des grands-parents (PGP) du Canada est unique au monde. Il donne aux familles la possibilité de se réunir ici et l'occasion de s'épanouir dans ce pays. La réunification des familles joue un rôle important dans l'attraction, le maintien et l'intégration des immigrants qui contribuent à notre succès en tant que pays.

S'appuyant sur le succès du Programme des PGP ces dernières années, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) invitera un nombre record de personnes à présenter une demande dans le cadre du processus de 2021 du Programme. IRCC acceptera jusqu'à 30 000 demandes supplémentaires, ce qui donnera à plus de Canadiens et de résidents permanents que jamais l'occasion d'amener leurs proches au Canada.

À l'aide du même processus de sélection aléatoire utilisé au cours des années précédentes, IRCC enverra des invitations aux répondants potentiels qui ont déjà soumis un formulaire d'intérêt pour le parrainage en 2020. Cela donnera à d'autres répondants intéressés une occasion d'amener leurs parents et leurs grands-parents au Canada. Les invitations à présenter une demande seront envoyées sur une période de 2 semaines, à compter de la semaine du 20 septembre 2021.

Les personnes invitées à présenter une demande dans le cadre de ce processus pourront utiliser notre nouvel outil Réception numérique des demandes des résidents permanents, qui permet de soumettre les demandes par voie électronique. Cela fait partie de notre engagement de moderniser le système d'immigration du Canada et d'accélérer et de simplifier le processus de demande.

Nous savons que de nombreuses familles canadiennes ont éprouvé des difficultés financières au cours de la dernière année à cause de la pandémie. Pour cette raison, nous continuerons de mettre en oeuvre une exigence de revenu plus facilitatrice afin de nous assurer qu'un plus grand nombre de personnes peuvent présenter une demande.

Pour l'année d'imposition 2020, l'exigence de revenu demeurera le revenu minimum nécessaire, au lieu du revenu minimum nécessaire plus 30 %, et permettra d'inclure dans le revenu du répondant les prestations ordinaires d'assurance-emploi et les prestations temporaires visant la COVID-19, comme la Prestation canadienne d'urgence. Cette mesure garantira que les demandeurs ne sont pas pénalisés pour avoir perdu leur revenu pendant la pandémie.

« L'importance de la famille n'a jamais été aussi claire que pendant la pandémie. C'est pourquoi nous tenons notre engagement d'aider plus de familles à se réunifier au Canada. En renforçant le Programme des parents et des grands-parents, en invitant un nombre record de répondants à présenter une demande et en adaptant nos exigences pour nous adapter à la conjoncture, nous démontrons une fois de plus notre engagement à aider les familles canadiennes à rester ensemble et à prospérer ensemble. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

IRCC vise à recevoir jusqu'à 40 000 demandes complètes en 2021, dont 10 000 dans le cadre du processus de réception des demandes de 2020 et 30 000 dans celui de 2021.

30 000 dans celui de 2021. IRCC invite plus de personnes à présenter une demande que le nombre de demandes que nous visons à recevoir parce que ce ne sont pas tous les répondants qui sont invités à présenter une demande qui le font.

Les personnes qui ne sont pas invitées à présenter une demande peuvent envisager de demander un super visa, ce qui permettrait à un parent ou à un grand-parent de les visiter au Canada pendant une période maximale de 2 ans à la fois, sans avoir à renouveler leur statut. Un super visa permet des entrées multiples pendant une période maximale de 10 ans.

pendant une période maximale de 2 ans à la fois, sans avoir à renouveler leur statut. Un super visa permet des entrées multiples pendant une période maximale de 10 ans. Les invitations seront envoyées sur une période de 2 semaines, à compter de la semaine du 20 septembre 2021. Les personnes qui sont invitées à présenter une demande disposeront de 60 jours pour la soumettre.

Afin de confirmer s'ils ont été sélectionnés, les répondants potentiels doivent vérifier le compte de courriel qu'ils ont utilisé pour soumettre leur formulaire d'intérêt pour le parrainage de 2020. Ils peuvent également vérifier leur statut en ligne en utilisant leur numéro de confirmation de 2020. D'autres détails seront affichés sur notre site Web dans les semaines à venir pour ceux qui n'auront plus accès à leur compte de courriel.

Les numéros de confirmation perdus peuvent être récupérés à l'aide de l'outil Mon numéro de confirmation perdu, qui sera accessible en ligne une fois toutes les invitations envoyées.

Certains répondants potentiels verront leur revenu évalué pour les années d'imposition 2020, 2019 et 2018. Il en ira de même que ceux qui ont présenté une demande dans le cadre du processus de demande de 2020.

