EnviroGold Global annonce d'importants développements stratégiques





L'entreprise de technologies propres en plein essor fait le point sur son chef de la direction et l'acquisition d'actifs stratégiques

TORONTO, 20 juillet 2021 /CNW/ - EnviroGold Global Limited (« EnviroGold Global » ou « la société ») (CSE: NVRO), une entreprise de technologies propres qui accélère la transition planétaire vers une économie des ressources circulaires, est heureuse de publier les mises à jour suivantes sur les importants développements stratégiques associés au plan d'affaires de la société.

Mises à jour stratégiques

1. EnviroGold Global entame un processus de diligence raisonnable sur l'acquisition stratégique d'actifs

EnviroGold Global a commencé un processus de diligence raisonnable à l'égard de l'acquisition (l'« acquisition ») d'une série d'actifs de propriété intellectuelle et d'actifs technologiques (les « actifs ») auprès de Hydrus Technology Holdings Pty Ltd (« HTX »). HTX est une entreprise de technologie fondée par le président exécutif d'EnviroGold Global, David Cam, qui offre des solutions de pointe pour relever les différents défis entourant les eaux usées, la récupération des minéraux et l'assainissement de l'environnement. Les actifs comprennent des systèmes évolutifs, modulaires et géographiquement relocalisables dotés de capacités avancées pour le traitement des eaux usées minières et industrielles. Les actifs de propriété intellectuelle comprennent six familles de brevets. EnviroGold Global estime que les actifs présentent une synergie substantielle avec les solutions exclusives de la société en matière de récupération responsable des ressources et d'assainissement de l'environnement, et que l'acquisition, sous réserve de la signature d'accords contraignants et de l'obtention des approbations nécessaires, peut renforcer considérablement les capacités techniques, environnementales et opérationnelles de la société. www.HydrusTech.com

2. Mark Thorpe, chef de la direction et directeur d'EnviroGold Global, est nommé président du Conseil canadien de l'innovation minière

En mai 2021, EnviroGold Global a annoncé la nomination de Mark Thorpe, chef de la direction et membre du conseil d'administration. M. Thorpe est un leader en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de développement durable. Titulaire d'un doctorat en réhabilitation des terrains miniers, il possède des dizaines d'années d'expérience en tant que cadre supérieur dans les domaines de l'exploitation minière, de la durabilité et de l'environnement. Il a notamment occupé des postes de direction chez Placer Dome, Golden Star et Torex. EnviroGold Global a le plaisir d'annoncer que M. Thorpe a récemment été nommé président du conseil d'administration du Conseil canadien de l'innovation minière, un organisme où il avait déjà occupé le poste de vice-président du conseil d'administration.

À propos d'EnviroGold Global

EnviroGold Global, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une entreprise de technologies propres qui exploite les bonnes pratiques environnementales et qui répond de façon durable à la demande mondiale croissante de métaux précieux, essentiels et stratégiques en récupérant la valeur non réhabilitée des résidus miniers et des flux de déchets d'exploitation des ressources. EnviroGold Global tire parti d'une technologie exclusive, de connaissances opérationnelles supérieures et d'une culture agile et efficace pour récupérer des métaux précieux, recharger des ressources naturelles essentielles et accélérer la transition du monde vers une économie durable des ressources circulaires. EnviroGold Global est en train d'élargir l'important pipeline de retraitement de la société.

Renseignements

Mark B. Thorpe

EnviroGold Global Limited

Téléphone : (416) 777 6720

Courriel : mark.thorpe@envirogoldglobal.com

Jonathan L. Robinson, analyste financier agréé

Personne-ressource pour les relations avec les investisseurs

Téléphone : (416) 669 1001

Courriel : JRobinson@oakhillfinancial.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés contenus dans le présent document qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des énoncés prospectifs.

De façon générale, les énoncés ou renseignements prospectifs peuvent se caractériser par l'emploi d'expressions à caractère prospectif, comme « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « inscrit au budget », « planifié », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains énoncés ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les renseignements et les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés concernant la capacité de la société d'accélérer la transition planétaire vers une économie circulaire des ressources; la capacité de la société à faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de l'acquisition; les capacités des actifs faisant l'objet de l'acquisition; la synergie prévue entre les actifs et les solutions exclusives de la société en matière de récupération responsable des ressources et d'assainissement de l'environnement; la capacité de l'acquisition à renforcer les capacités techniques, environnementales et opérationnelles de la société; la capacité de la société à signer des accords contraignants concernant l'acquisition; la réception de l'approbation réglementaire de l'acquisition; et l'expansion de son pipeline de retraitement. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses et sur des événements futurs prévus, à savoir : la capacité de la société à poursuivre son activité, la viabilité commerciale continue et la croissance de l'industrie des technologies propres et du retraitement des déchets miniers; l'approbation continue des activités de la société par les autorités gouvernementales ou réglementaires compétentes; le développement continu de technologies propres et du retraitement des déchets miniers; la croissance continue de la société; la capacité de la société à bien effectuer la diligence raisonnable; la capacité de la société à conclure l'acquisition; la capacité de la société à intégrer efficacement les actifs à ses capacités actuelles; la capacité de la société et de HTX à signer des accords contraignants concernant l'acquisition; et la capacité de la société et de HTX à obtenir l'approbation réglementaire concernant l'acquisition. Ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres, qui peuvent faire en sorte que les vrais résultats, le rendement ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés, notamment : l'incapacité potentielle de la société à poursuivre son activité; l'incapacité de la société à accélérer la transition mondiale vers une économie circulaire des ressources; les risques associés à l'industrie minière et au recyclage des déchets miniers en général; la concurrence accrue sur le marché des technologies propres et du retraitement des déchets; la non-viabilité potentielle des technologies propres et du marché du retraitement des déchets miniers; l'évaluation incorrecte de la valeur et des avantages potentiels de diverses transactions; les risques associés aux mesures gouvernementales ou réglementaires potentielles en ce qui concerne les technologies propres et le retraitement des déchets miniers; les risques associés à un effondrement possible de la valeur des technologies propres et du retraitement des déchets; les risques liés à l'incapacité potentielle de la société à obtenir l'approbation du conseil d'administration, des actionnaires ou des autorités de réglementation à l'égard de l'acquisition; les risques associés à l'incapacité potentielle de la société à effectuer la diligence raisonnable et à signer des accords signataires concernant l'acquisition; les risques associés à l'incapacité potentielle de la société à intégrer les actifs à ses solutions propriétaires actuelles; les risques que l'acquisition ne renforce pas les capacités techniques, environnementales et opérationnelles de la société; et les risques liés à l'incapacité potentielle de la société à élargir son pipeline de retraitement.

Les lecteurs sont avisés que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Il est en outre recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les stratégies, les intentions ou les attentes sur lesquelles ils reposent se concrétiseront. Ces renseignements, même s'ils sont jugés raisonnables par la direction au moment de leur préparation, peuvent s'avérer inexacts et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément nuancés par la présente mise en garde et reflètent les attentes de la société à la date du présent document et peuvent être modifiés par la suite. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, estimations ou opinions, d'événements ou de résultats futurs ou autres, ou à expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces renseignements prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496619/EnviroGold_Global_Logo.jpg

SOURCE EnviroGold Global

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 11:59 et diffusé par :