Anciens Combattants Canada annonce l'octroi d'un financement au Centre Gregg de l'Université du Nouveau-Brunswick





FREDERICTON, NB, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Il est important que les Canadiens comprennent et reconnaissent les contributions et les sacrifices de toutes les personnes qui ont servi leur pays en uniforme.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de Jenica Atwin, députée de Fredericton, a annoncé un financement pouvant s'élever à 486 000 $ sur trois ans à l'appui du Centre Gregg pour l'étude de la guerre et de la société dans le cadre d'un projet de recherche et d'éducation sur l'expérience moderne des Forces armées canadiennes (FAC).

Le projet, intitulé In Service of Canada: The Canadian Armed Forces Around the World since 1949 (Au service du Canada : Les Forces armées canadiennes dans le monde depuis 1949), présentera une plateforme d'apprentissage interactive offrant un éventail d'activités en ligne, de balados et d'entrevues avec des vétérans canadiens.

Le projet est conforme au plan stratégique d'ACC sur l'avenir de la commémoration visant à faire évoluer la façon dont nous rendons hommage aux personnes qui ont servi notre pays, ici et à l'étranger.

Citations

« En tant que Canadiens, nous avons la responsabilité de reconnaître et d'honorer les braves personnes qui se sont portées volontaires pour servir notre pays. Peu importe quel était leur grade ou l'endroit de leur service, elles ont toutes des histoires qui méritent d'être racontées. Le Centre Gregg le comprend, et je suis heureux que nous puissions leur fournir du financement pour les aider à mettre en valeur les expériences de nos vétérans de l'ère moderne. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« En tant que personne ayant une formation en histoire militaire, je suis si heureuse d'apprendre que notre gouvernement soutiendra le Centre Gregg dans ses efforts pour informer le public canadien sur les personnes qui ont servi notre pays depuis 1949. Cette nouvelle plateforme d'apprentissage interactive permettra à tous les Canadiens de mieux comprendre l'expérience des personnes qui ont servi ici au pays et dans le monde. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton

« Nous sommes reconnaissants à Anciens Combattants Canada pour ce financement qui permet au Centre Gregg pour l'étude de la guerre et de la société d'entreprendre des travaux pour partager l'expérience moderne de nos vétérans. En conséquence, les histoires de leurs contributions, services et sacrifices seront racontées dans leurs propres mots. Nous sommes très heureux de voir cet important projet aller de l'avant. »

Paul J. Mazerolle, président et vice-chancelier, Université du Nouveau-Brunswick

« Ce nouveau programme met en lumière la nature difficile, diversifiée et compliquée du service militaire moderne effectué par les vétérans qui sont toujours avec nous. Nos outils d'apprentissage profiteront aux étudiants et à tous les Canadiens qui souhaitent en savoir plus sur les missions des FAC dans le monde. Nous voyons l'occasion pour les nouveaux Canadiens qui sont arrivés ici de zones de conflit de voir leur propre expérience dans ces missions modernes. »

Cindy Brown, directrice exécutive, Centre Gregg

Faits en bref

Ce financement est fourni dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, qui offre un soutien financier aux organisations qui entreprennent des activités de commémoration visant à rendre hommage aux contributions et au sacrifice des personnes qui ont servi.

Établi en 2006, le Centre Gregg est reconnu à l'échelle internationale pour ses programmes d'études supérieures, son enseignement de premier cycle et des cycles supérieurs, sa sensibilisation du public, ses publications populaires et savantes ainsi que son expertise dans tous les aspects des conflits militaires modernes.

SOURCE Anciens Combattants Canada

