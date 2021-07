Peak Fintech publie ses prévisions de revenus et de bénéfices, prévoit des revenus de 104 M$ et des profits de 5,6 M$ pour 2021





MONTRÉAL, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a publié aujourd'hui ses prévisions de revenus, de BAIIA et de bénéfices pour les années 2021, 2022 et 2023.

« Nous sommes très heureux d'informer nos actionnaires que notre récente levée de fonds a garanti notre capacité à atteindre les objectifs à court terme fixés par la Société, tant en terme de développement que de croissance des revenus », a déclaré Johnson Joseph, PDG de Peak. « Même si nous nous attendons à être rentable en 2021, la Société est encore au tout début de sa phase de croissance. Au lieu de parler de pourcentage de croissance, il est plus approprié pour nous de dire que nous nous attendons à ce que les revenus de 2021 soient plus du double de ceux de 2020, et que cette tendance de croissance spectaculaire se poursuive au cours des trois prochaines années. Durant cette période, les marges de BAIIA devraient graduellement augmenter de 12% à 25%. La croissance des revenus devrait être principalement organique avec seulement quelques d'acquisitions stratégiques pour complémenter notre technologie et apporter de la valeur ajouté à nos clients. Les services que nous avons récemment ajoutés, en plus de notre capacité à contrôler les flux de fonds dans tout notre écosystème grâce à notre partenariat avec la filiale de China UnionPay, Rongbang Technology, non seulement rendent nos offres de services plus attrayantes pour les PME, mais créent également des opportunités supplémentaires pour nous avec certaines grandes entreprises internationales. Nous devrions bientôt faire référence à notre écosystème comme étant un centre commercial international plutôt qu'un simple centre de prêt opérant exclusivement en Chine ».

Résumé des prévisions financières



Revenu BAIIA ** Bénéfice nette (Perte) 2020* 42,7M$ (2,78M$) (5,5M$) 2021 104,0M$ 12,5M$ 5,6M$ 2022 305,0M$ 59,0M$ 36,1M$ 2023 624,0M$ 155,0M$ 102,3M$



* Résultats actuels

** Le BAIIA est fourni comme mesure supplémentaire du bénéfice pour aider les lecteurs à déterminer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation et à couvrir les charges financières. Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR qui n'a pas de sens standardisé prescrit par IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que «?anticiper?», «?croit?», «?pourrait?», «?devrait?», «?s'attend?», «?prévoit?», «?estime?», «?anticipe?», «?espère?» ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

