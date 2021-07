Les clients de Fibank peuvent désormais utiliser Google Pay avec leurs cartes Visa





SOFIA, Bulgarie, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) offre désormais à ses clients la possibilité de numériser leurs cartes de débit ou de crédit Visa en utilisant le service Google Pay. Grâce à ce mode de paiement rapide et sécurisé, ils peuvent effectuer des paiements sans contact aux points de vente dans les magasins physiques, effectuer des achats in-app en utilisant les applications Android, ou des paiements par carte chez les commerçants en ligne.

Google Pay est l'un des systèmes de paiement les plus populaires au monde. Le service est disponible pour les appareils Android et les ordinateurs de bureau et peut être utilisé dans de nombreux navigateurs. L'ajout d'une carte à Google Pay ne prend que quelques minutes. Les appareils mobiles doivent fonctionner sous Android version Lollipop 5.0 ou supérieure et disposer des services Google Play. Pour effectuer des paiements sans contact dans les points de vente, ils doivent également être compatibles avec la technologie NFC. Pour effectuer un paiement, il suffit aux clients de déverrouiller leur smartphone avec la fonction NFC activée et de le présenter devant le lecteur du point de vente sans contact. Ce service est disponible dans tous les lieux où le symbole Google Pay ou le symbole de paiement sans contact sont affichés.

Le service Google Pay de Fibank utilise la technologie de tokenisation de Visa. Cette technologie remplace les informations sensibles figurant sur les cartes de paiement, telles que le numéro de compte à 16 chiffres, la date d'expiration et le code de sécurité, par un identifiant numérique unique, le « token », qui peut être utilisé pour traiter les paiements sans exposer les détails réels du compte.

Le partenariat entre Fibank et Google utilisant la technologie de Visa pour la tokenisation est une suite logique de la tendance émergente à la numérisation des produits, services et moyens de paiement bancaires. Il y a un mois, la banque, en coopération avec Visa, a lancé un projet innovant de paiements sans contact avec les montres intelligentes Fitbit.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

