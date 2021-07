Avis aux médias : La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada fera une importante annonce concernant l'adaptation et la résilience au climat

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 2,6 millions de dollars. Ce financement est accordé à l'Association canadienne pour les plantes fourragères...

Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), et député de Milton, Adam van Koeverden, fera une annonce liée au plantation des arbres au nom du ministre...