IDEMIA nomme Dominique Cerutti au Conseil de surveillance du Groupe





Le Groupe IDEMIA annonce ce jour la nomination de Dominique Cerutti au Conseil de surveillance du Groupe, à compter du 1er juillet 2021.

Dominique Cerutti bénéficie de plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des technologies, de la R&D et de l'ingénierie. Il a été directeur général de plusieurs grandes entreprises technologiques et son expertise du développement de groupes internationaux d'envergure sera un atout de taille pour répondre à la vision stratégique d'IDEMIA.

« Dominique est un dirigeant très expérimenté qui a démontré à plusieurs reprises ses capacités à transformer et à faire grandir des entreprises technologiques internationales d'envergure. Il va jouer un rôle essentiel dans l'avenir du Groupe », déclare Pierre Barrial, Président du directoire d'IDEMIA.

« Nous sommes ravis d'accueillir Dominique Cerutti au sein du Conseil de surveillance d'IDEMIA. Avec plus de 35 ans d'expérience, Dominique est un expert incontesté de la sécurité et des technologies et une recrue de choix pour le Conseil de surveillance du Groupe », déclare Yann Delabrière, Président du Conseil de surveillance.

« Je suis particulièrement honoré et ravi d'intégrer IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, à un moment prometteur pour son développement. Je me réjouis de proposer des orientations stratégiques et de contribuer à faire de notre monde un lieu plus sûr », ajoute Dominique Cerutti.

NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS ? biographie de Dominique Cerutti

Nommé en juin 2015, Dominique Cerutti a occupé pendant 5 ans le poste de Directeur général du groupe Altran. Il a également présidé le conseil d'administration d'Altran de juin 2015 à avril 2020, jusqu'à l'acquisition du groupe par Capgemini. Sous sa direction, Altran est devenu le leader incontesté des services d'ingénierie et de R&D, passant de 20 000 à 50 000 ingénieurs dans le monde et enregistrant jusqu'à 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a profondément transformé l'entreprise en adaptant son l'organisation, en promouvant de nouveaux modèles économiques et impulsant des acquisitions majeures, ce qui a permis à Altran de garder un temps d'avance sur la concurrence, de porter le marché et de remodeler le secteur de l'ingénierie et de la R&D dans le monde. Fervent défenseur de l'acquisition par Capgemini, il a travaillé main dans la main avec le groupe pour faire de l'intégration un succès et a quitté son poste à la fin de l'année 2020.

Avant d'intégrer Altran, Dominique Cerutti a été Président-directeur général et Président du directoire d'Euronext, principale place boursière pan-européenne. Il a fait d'Euronext une entreprise indépendante et la plus grande bourse d'Europe, grâce à une IPO réussie suite à l'acquisition de NYSE-Euronext par le groupe ICE en novembre 2013 et à la scission d'Euronext et de NYSE. Il a conduit le repositionnement stratégique d'Euronext en tant que principale place financière pan-européenne. Avec son équipe, il a largement contribué à la modernisation de la réglementation européenne sur les marchés financiers, auparavant déséquilibrée, par la promotion de la transparence et du renforcement de la protection des investisseurs sur les marchés financiers européens.

Auparavant, il avait été président, directeur général adjoint et membre du conseil d'administration du New York Stock Exchange (NYSE), plus grand groupe boursier au monde.

Dominique Cerutti a également exercé pendant plus de 20 ans au sein d'IBM à des postes internationaux, dans le cadre desquels il a contribué à la transformation stratégique de l'entreprise. Il a notamment occupé les postes de Directeur général d'IBM Global Services pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, puis d'IBM Europe, après avoir été chef de cabinet de Lou Gerstner, Président-directeur général d'IBM.

Il a siégé à des fonctions diverses aux conseils d'administration de LCH-Clearnet, Euromed Business School, New York Stock Exchange, Altran, Euronext et Genes'ink.

Depuis mars 2021, il préside le conseil d'administration d'Adarma, l'une des principales entreprises indépendantes de services de sécurité au Royaume-Uni.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

