/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre MacAulay fera une importante annonce en ce qui concerne le soutien de l'organisme Fredericton Homeless Shelters/

FREDERICTON, NB, le 16 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Jenica Atwin, députée de Fredericton, feront une annonce importante en ce qui concerne le soutien de l'organisme Fredericton Homeless Shelters Inc. dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Le ministre MacAulay, la députée Atwin ainsi que les autres participants à cette activité seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : lundi le 19 juillet 2021



Heure : 14 h HAA



Lieu : Grace House

275, rue Brunswick

Fredericton (N.-B.)

Sur place :

Si vous prévoyez des obstacles en matière d'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

Les médias et les invités sont priés de respecter les lignes directrices du médecin hygiéniste en chef en matière de distanciation physique. Le port du masque est requis dans tous les espaces publics intérieurs au Nouveau-Brunswick.

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire en écrivant à l'adresse media@veterans.gc.ca et en indiquant leur nom et leur entreprise médiatique.

