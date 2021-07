Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 18 juill. 2021

Dimanche 18/07/2021 POKER LOTTO Main gagnante: 5-C, 4-C, 5-D, 9-C, 5-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO9, 10, 13, 24, 27 & 36 No comp. 33. PICK-2: 7 4 PICK-3: 7 3 6...

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite...