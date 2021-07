Le groupe Superbet va acquérir Napoleon Sports & Casino de Belgique





BUCAREST, Roumanie, 17 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Superbet, une entreprise paneuropéenne de paris et de jeux, a accepté aujourd'hui d'acquérir Napoleon Sports & Casino de Belgique, soumis à clôture.

L'acquisition verra l'achat de 100 % des actions de Napoleon Sports & Casino pour augmenter la croissance récente et les ambitions mondiales de Superbet Group. L'acquisition offre une justification stratégique et financière convaincante pour Superbet alors que l'entreprise se développe en Europe et au-delà.

L'industrie belge des jeux en ligne est un marché mature, entièrement réglementé, qui connaît une croissance constante, en particulier dans l'environnement en ligne. Cette opération permet à Superbet de diversifier ses activités en Europe centrale et orientale et d'accélérer le développement de ses activités en ligne.

Napoleon a une forte présence de marque en Belgique et se classe parmi les trois marques les plus reconnues du pays. Son approche numérique et omni-canal reflète l'ADN central de la mission de Superbet et donne un élan aux objectifs commerciaux à long terme.

Le PDG du groupe Superbet, Johnny Hartnett, a déclaré : « Le positionnement du marché principal et de la marque Napoleon en Belgique représente l'opportunité d'acquisition idéale pour réaliser notre plan d'expansion mondial. Il s'inscrit également dans notre stratégie de croissance qui consiste à générer des revenus supplémentaires sur les marchés réglementés ayant un fort profil en ligne. De plus, nous sommes impatients d'accueillir une équipe extrêmement expérimentée et talentueuse dans la famille Superbet, qui, selon nous, est exceptionnellement bien placée pour réaliser des gains de parts de marché en Belgique et au-delà. »

Tim de Borle, PDG de Napoleon Sports & Casino, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre le groupe Superbet, dont la mission est d'offrir le meilleur divertissement sportif et de jeu à des millions d'utilisateurs. Le fait que Superbet et Napoleon soient toutes deux des entreprises axées sur les données et l'esprit d'entreprise, qui s'attachent à offrir des divertissements innovants à leurs joueurs, en ligne et hors ligne, me rend confiant dans le fait que cette association est parfaite. Chez Napoleon, nous sommes impatients de nous lancer dans ce nouveau chapitre de projets passionnants et d'expérience internationale. Enfin, je tiens à exprimer notre gratitude à Waterland pour son soutien au cours des 6 dernières années. »

Napoleon Sports & Casino a été détenu au cours des 6 dernières années par Waterland Private Equity Investments, un fonds d'investissement paneuropéen.

Au sujet de la transaction, Cedric Van Cauwenberghe, associé directeur de Waterland, a déclaré :

« La collaboration fructueuse avec l'équipe de Napoleon a permis à cette dernière d'étendre sa position en ligne, débloquant une trajectoire de croissance qui a abouti à la position de leader du marché en Belgique aujourd'hui. Le secteur du divertissement sportif en ligne évolue à un rythme très rapide, et nous voyons apparaître de nombreuses nouvelles opportunités, tant en termes de développement de produits que de données, de technologie et de systèmes multicanaux. Faisant partie du groupe Superbet, Napoleon Sports & Casino est désormais idéalement placé pour poursuivre sa croissance. Je suis convaincu que Napoleon continuera à prospérer au sein du groupe Superbet, et que le partenariat avec Superbet se traduira par de nombreuses opportunités pour les deux organisations. »

Napoleon Sports & Casino n'est pas la première acquisition de Superbet. En 2020, Superbet a acquis une participation de 60 % dans l'opérateur de casino en ligne Lucky7 afin d'étendre sa portée sur le segment des jeux en ligne. Les récentes acquisitions témoignent de l'ambition de Superbet de devenir un opérateur mondial de premier plan, une vision qui a attiré un investissement minoritaire de 175 millions d'euros de Blackstone Group en 2019.

Superbet a été conseillé par Oakvale Capital, PJT Partners, Latham & Watkins, PwC, CMS et Herzog Fox & Neeman lors de la transaction, tandis que les vendeurs ont été soutenus par Houlihan Lokey, EY, PwC et Allen&Overy.

