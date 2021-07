Le Conseil des industriels laitiers du Québec applaudit la décision des ministres de l'Agriculture du Canada de mettre en place un code de conduite entre détaillants et fournisseurs en alimentation





SAINT-LAMBERT, QC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) se réjouit d'entendre les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture du Canada affirmer d'une seule voie que le développement d'une chaîne alimentaire dynamique, innovante et efficace passe par l'adoption de règles transactionnelles claires, équitables et transparentes où les bonnes pratiques sont clairement définies et respectées.

Le CILQ accueille aussi très favorablement la volonté des ministres FPT de l'Agriculture de s'assurer que ce nouvel encadrement des relations commerciales entre les détaillants alimentaires et leurs fournisseurs devra prévoir un processus de règlement des différends. Ce dernier se devra toutefois d'être accessible à tous et indépendant.

« Nous attendons maintenant l'appel lancé par des ministres de l'Agriculture du Canada à l'ensemble des acteurs de l'industrie bioalimentaire pour qu'ils travaillent en collaboration à l'élaboration de ce futur code de conduite », a déclaré Charles Langlois, président-directeur général, du Conseil des industriels laitiers du Québec. « Le CILQ répondra présent à cet appel et s'engage à apporter une contribution constructive au développement de ce futur cadre qui assurera, nous en sommes convaincus, une chaîne alimentaire plus prospère et capable de mieux répondre aux besoins des consommateurs. »

Le CILQ rappelle toutefois qu'il faudra s'assurer qu'il y ait un leadership certain pour coordonner et assurer le succès de cet exercice fondamental pour l'avenir du secteur bioalimentaire québécois et canadien. Le Québec s'est engagé à maintenir son leadership dans ce dossier auprès de l'industrie et des provinces. Nous comptons sur lui et nous serons derrière lui pour l'appuyer dans ce rôle.

Le CILQ condamne depuis plusieurs années les pratiques commerciales abusives des grands détaillants alimentaires. Pour résoudre cet enjeu et rééquilibrer les relations d'affaires entre les détaillants et les fournisseurs, le CILQ milite pour la mise en place d'un code de conduite réglementé, obligatoire et exécutoire.

À propos du Conseil des industriels laitiers du Québec

Le CILQ est une association qui regroupe quelque 90 entreprises de transformation laitière privées et coopératives du Québec, des entreprises allant de la petite fromagerie artisanale à la multinationale. En action au Québec, mais également au Canada, le CILQ contribue au développement de cette industrie majeure pour la province et défend les intérêts des fabricants de produits laitiers ayant des activités au Québec.

SOURCE Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ)

Communiqué envoyé le 16 juillet 2021 à 11:48 et diffusé par :