Moët Hennessy et Campari Group s'associent dans une joint-venture à parts égales pour créer un acteur paneuropéen de premier plan de la vente en ligne de vins et de spiritueux par l'intermédiaire de Tannico

PARIS, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy et Campari Group ont le plaisir d'annoncer la création d'une joint-venture détenue à parts égales dont l'objectif sera d'investir dans des sociétés de vente en ligne de vins et de spiritueux et de construire un pure player européen du commerce électronique dans ce segment en pleine croissance.

Dans le cadre de ce partenariat, Campari Group transmettra à la joint-venture sa participation dans la société Tannico. La société Tannico se concentre sur la vente en ligne de vins et de spiritueux haut de gamme sous la marque Tannico et détient environ 30 % de part de marché. Elle détient également une participation majoritaire dans Ventealapropriete.com, une importante plate-forme française de vente en ligne de vins et de spiritueux haut de gamme. Tannico et Ventealapropriete.com ont des modèles économiques, des territoires et des capacités complémentaires en termes de technologie, de marketing et de logistique et ont généré un chiffre d'affaires agrégé pro-forma de plus de 70 millions d'euros en 2020.

La création d'une joint-venture entre Campari Group et Moët Hennessy vise à construire un acteur au niveau paneuropéen de premier plan dans le domaine de la vente au ligne au profit de toutes les marques de vins et de spiritueux et de leurs consommateurs européens. L'entreprise sera dirigée par une équipe d'administrateurs émérites sous la direction de Marco Magnocavallo, actuel PDG de Tannico, qui reste un actionnaire minoritaire clé de l'entreprise.

« Ce partenariat représente une étape cruciale dans notre stratégie de développement sur le marché du e-commerce mondial. Alors que la vente en ligne était déjà un canal en pleine croissance dans le secteur des vins et des spiritueux, la crise sanitaire mondiale a déclenché une accélération significative. Nous sommes ravis de nous associer à Campari Group et à Tannico pour établir un acteur au niveau européen de premier plan de la vente en ligne des vins et des spiritueux. » ? Philippe Schaus, Président et PDG, Moët Hennessy

« Nous sommes ravis de nous associer à Moët Hennessy pour devenir un acteur paneuropéen de premier plan du commerce électronique de vins et de spiritueux grâce à Tannico. Après une première étape de transformation réussie pour Tannico grâce à l'acquisition de Ventealapropriete.com, ce nouveau partenariat vise à poursuivre sa croissance, en renforçant davantage son empreinte et son expertise dans la vente en ligne de spiritueux et de vins. » ? Bob Kunze-Concewitz, PDG de Campari Group.

« Grâce au soutien conjoint de Moët Hennessy et de Campari Group, Tannico disposera de la force de frappe nécessaire pour consolider le secteur fragmenté du e-commerce européen et proposer une offre d'accès qualitative, conséquente et intégrée capable de répondre aux besoins de tous ses fournisseurs de vins et de spiritueux » ? Marco Magnocavallo, PDG de Tannico

La création de la joint-venture, qui prévoit la vente de 50 % du capital par Campari Group à Moët Hennessy pour une contrepartie en espèces de 25,6 millions d'euros, devrait s'achever après l'accomplissement de toutes les exigences réglementaires.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division Vins et Spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq Maisons. Si certaines commencent à peine leur voyage, nombre d'entre elles sont déjà séculaires. La vision de Moët Hennessy est de guider l'avenir des vins et spiritueux de luxe sous tous ses aspects, de la nature aux communautés.

Implantée dans les terroirs les plus prestigieux du monde, Moët Hennessy possède un savoir-faire unique, de la vinification à l'art de vivre, en passant par l'hôtellerie et la gestion de la distribution brick and clicks, à l'origine d'expériences exceptionnelles pour les consommateurs.

Depuis de nombreuses années, soucieuse de transmettre un monde meilleur aux générations futures, la société Moët Hennessy s'est engagée dans le programme Living Soils Living Together qui s'articule autour de quatre engagements clés : régénération des sols, atténuation des répercussions sur le climat, engagement des populations et autonomisation du personnel. La société Moët Hennessy est fière de promouvoir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif pour tous.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Numanthia, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

À propos de Campari Group

Campari Group est un acteur majeur de l'industrie mondiale des spiritueux, avec un portefeuille de plus de 50 marques premium et super premium, réparties en priorités mondiales, régionales et locales. Le segment des marques mondiales, axe principal du groupe, rassemble Aperol, Campari Group, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey et Appleton Estate. Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième acteur mondial de l'industrie des spiritueux premium. Doté d'un réseau de distribution mondial, il commerce dans plus de 190 nations à travers le monde et occupe une place de premier plan en Europe et sur le continent américain. La stratégie de croissance de Campari Group vise à combiner une croissance organique par la construction de marques fortes et une croissance externe au travers d'acquisitions sélectives de marques et d'entreprises.

Campari Group, dont le siège social se trouve à Milan, en Italie, exploite 22 usines dans le monde entier et possède son propre réseau de distribution dans 22 pays. Campari Group emploie environ 4 000 personnes. Les actions de sa société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001.

Pour plus d'informations : http://www.camparigroup.com/en. Consommez nos marques de manière responsable.

À propos de Tannico

Fondée en 2012 par l'entrepreneur et digital native Marco Magnocavallo et ses partenaires, la société Tannico propose aujourd'hui un catalogue de plus de 15 000 crus provenant de 2 500 exploitations vinicoles, et la plus grande sélection de vins italiens du monde. Tannico s'appuie sur cinq axes principaux : technologie, innovation, passion, vision et courage. L'entreprise a révolutionné le réseau de distribution, supprimant les intermédiaires pour accélérer le processus de livraison et assurer une expérience optimale au consommateur.

Avec 90 % de son activité en B2C, la plateforme de vente en ligne de Tannico est intuitive et simple. Elle propose une variété de services allant de l'assistance d'un sommelier personnel à un contenu dédié aux connaisseurs et aux passionnés, comme une section de vins rares et d'objets de collection. En outre, la plateforme dispense des cours sur le vin, des tutoriels vidéo et s'accompagne d'une application mobile. Dans le secteur du B2B, Tannico propose des prestations aux professionnels de l'industrie vinicole et de l'hôtellerie.

À propos de ventealapropriete.com

Ventealapropriete.com est une importante plateforme de vente en ligne de détail de vins et de spiritueux qui propose des produits de grande qualité à des prix compétitifs. Tous les vins vendus sur Ventealapropriete.com sont dégustés et sélectionnés par un comité composé d'Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde (2000), Christian Martray, chef sommelier de l'Albert 1er à Chamonix, et Alaric de Portal, véritable passionné.

Le site propose une vaste sélection rassemblant à la fois des marques établies et des acteurs plus récents. Après avoir été élu « Meilleur service client » deux années de suite par le magazine Capital, Ventealapropriete.com a été classé 5e meilleur site de commerce électronique parmi ses pairs, tous secteurs confondus.

L'alcool est à consommer avec modération.

