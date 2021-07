Petrofac signe un contrat pour adopter le service DecisionSpace® 365 d'Halliburton





Halliburton Company (NYSE : HAL) a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec Petrofac, un fournisseur international de services pour le secteur de l'énergie, pour permettre à ce dernier d'adopter le Digital Well Program®, une application DecisionSpace® 365 cloud visant à automatiser les processus de forage, de complétion et d'ingénierie.

Alimenté par le Cloud hybride iEnergy®, le Digital Well Program est l'unique logiciel intégré de programme de puits numérique de toute l'industrie. Il est basé sur une architecture ouverte à des fins de flexibilité et son but est de permettre aux utilisateurs de co-innover et de créer des solutions personnalisées pour planifier, concevoir et fournir des puits rentables et productifs.

Le contrat s'étendant sur trois ans permettra à Petrofac d'intégrer l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la science des données pour optimiser son offre de services d'ingénierie de puits. L'accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique de Petrofac visant à réduire considérablement ses temps d'improductivité et à accroître l'efficacité de ses opérations mondiales.

« DecisionSpace365 permet à Petrofac de combiner l'ingénierie de puits avec des outils de productivité dans le cloud pour offrir une valeur unique à ses clients. Nous sommes enchantés par la perspective de collaborer avec Petrofac pour soutenir leur parcours de transformation numérique », a déclaré Nagaraj Srinivasan, vice-président principal de Landmark, Halliburton Digital Solutions and Consulting.

« En combinant nos décennies d'expérience en ingénierie des puits avec les dernières technologies numériques, telles que le Cloud hybride iEnergyet et le Digital Well Program d'Halliburton, nous allons accroître notre efficacité au bénéfice de nos clients », a déclaré Nick Shorten, directeur de l'exploitation des services d'ingénierie et de production de Petrofac.

À propos d'Halliburton

Créé en 1919, Halliburton est l'un des plus grands fournisseurs de produits et services destinés au secteur énergétique. Comptant près de 40 000 employés représentant 130 nationalités dans plus de 70 pays, la société aide ses clients à maximiser la valeur tout au long du cycle de vie du réservoir, de la localisation des hydrocarbures à la gestion des données géologiques, en passant par le forage et l'évaluation des formations, la construction et l'achèvement de puits, ainsi que l'optimisation de la production tout au long de la durée de vie de l'actif. Rendez-vous sur le site Web de la société à l'adresse : www.halliburton.com. Rejoignez Halliburton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

