Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Zoofest & OFF- JFL

QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 66 000 $ au festival Zoofest & OFF- JFL, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 24 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 51 000 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie?touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 15 000 $ en vertu du programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux, domaine musique et variétés.

« Votre gouvernement soutient le festival Zoofest & OFF- JFL, une occasion hors du commun pour les artistes qui veulent présenter du nouveau matériel ou qui souhaitent se faire connaître dans le milieu des arts de la scène. Félicitations aux organisateurs, qui ont su adapter leur programme au contexte actuel. J'invite tous les amateurs d'humour, de théâtre et d'improvisation à découvrir ce festival inédit et à dire bonjour à Montréal en profitant de ses attraits et des célébrations colorées qui l'animent en cette période estivale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le festival Zoofest & OFF- JFL, c'est l'histoire d'un beau succès et d'une fort belle idée, soit celle de nous faire découvrir des humoristes nouveaux, quelquefois inconnus, parfois inclassables et toujours irrésistibles. Cela résulte d'un flair artistique peu commun pour les primeurs et les pratiques novatrices, un ''art de la programmation'' exercé avec brio par les organisateurs et contribuant assurément au positionnement du Québec en tant que terreau fertile dans le monde de l'humour. Notre gouvernement est très heureux de soutenir cet événement, un rendez-vous à ne pas manquer. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture est des Communications

