La Financière agricole du Québec publie le bilan de mi-saison en assurance récolte pour 2021

Les changements climatiques sont l'un des plus grands défis de notre époque, mais ils constituent également l'une des plus importantes possibilités économiques pour nos travailleurs. C'est pourquoi, pendant que nous cherchons à terminer la lutte...

Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 29 millions de dollars à Pales d'éolienne LM (Canada), une filiale de LM Wind Power et de General Electric (GE), pour soutenir la réalisation d'un projet évalué à plus de 160 millions de dollars dans la...

La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la province de Québec. Ce bilan, en date du 6 juillet, décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites. Il fait également le point...