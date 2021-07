Phoenix Tower International renforce sa dynamique et son empreinte dans toute l'Europe pour soutenir la croissance des réseaux sans fil et l'introduction de la 5G





Signature d'un accord avec Monaco Telecom pour posséder et exploiter des sites de tours à Malte et à Chypre

BOCA RATON, Floride, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« Phoenix ») a conclu son accord avec Monaco Telecom pour acheter plus de 830 tours sans fil et acquérir des tours sans fil nouvellement construites sur six ans à Malte et à Chypre dans le cadre d'un programme de construction sur mesure (BTS). Phoenix est désormais le plus grand fournisseur d'infrastructures de tours dans les deux pays et le partenariat à long terme établi avec Monaco Telecom à travers cet accord verra l'opérateur occuper les sites pendant au moins vingt ans.

À Malte et à Chypre, Phoenix exploitera le modèle de tour indépendante de l'hôte neutre pour faciliter une expansion accrue de la couverture pour tous les opérateurs sans fil et, en fin de compte, une meilleure connectivité pour les populations des deux pays.

Phoenix a également étendu sa présence européenne en Irlande et en France grâce à d'autres acquisitions de tours qui ont été conclues le mois dernier et qui sont maintenant intégrées aux opérations établies dans chaque pays. Cela porte à 274 le nombre total de sites ajoutés depuis le début de l'année.

Avec ces dernières transactions, Phoenix possède et exploite 4 285 sites de tours d'infrastructure sans fil à travers l'Europe, en Irlande, en France, en Italie, à Malte et à Chypre, ce qui en fait l'un des plus grands propriétaires de tours sans fil dans la région.

« Nous avons rapidement développé notre présence en Europe et avons établi des opérations dans cinq pays en moins de deux ans. Cela témoigne de la rapidité et de la flexibilité avec lesquelles nous pouvons aborder des accords d'acquisition et de partenariat et mettre en place des opérations locales qui amélioreront finalement la couverture et la connectivité sans fil pour les citoyens de tous les pays », a commenté Dagan Kasavana, PDG de Phoenix Tower International.

« L'industrie mondiale des télécommunications est en pleine expansion », a ajouté Kasavana. « Phoenix Tower International est bien positionnée sur le plan opérationnel et financier pour soutenir et accélérer cette croissance et nous sommes prêts à voir l'expansion continue de notre entreprise sur tous les marchés au cours des mois et des années à venir. »

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (« Phoenix ») possède et exploite plus de 13 500 tours, 986 km de fibre optique et plus de 80 000 autres infrastructures sans fil et sites connexes dans 18 pays à travers l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine et les Caraïbes.

Phoenix a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs de téléphonie mobile sur les marchés à forte croissance des Amériques. Parmi les investisseurs de Phoenix figurent des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et John Hancock, ainsi que divers membres de l'équipe de direction. Pour en savoir plus, consultez le site www.phoenixintnl.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/285758/pti_logov_rgb_Logo.jpg

