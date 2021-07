Castor lève 45 millions USD de fonds de série B pour modernises son processus d'essai clinique et maximiser l'impact des données issues de la recherche sur la vie des patients





Castor, un important fournisseur de logiciels d'essais cliniques, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de 45 millions USD de série B, ce qui porte le total des capacités de financement de la Société à 65 millions USD.

Dirigé par Eight Roads Ventures et F-Prime Capital avec la participation des investisseurs existants Two Sigma Ventures et Inkef Capital, ces fonds serviront à soutenir le développement permanent de produits, en mettant l'accent sur l'extension des essais directement aux patients, à l'échelle mondiale.

«Castor a été créé dans le but d'aider les chercheurs du monde entier à réaliser des essais cliniques plus efficaces tout en améliorant l'expérience des patients, a déclaré le Dr Derk Arts, PDG et fondateur de Castor. Donner la priorité au patient et optimiser l'expérience de l'utilisateur du site est désormais particulièrement important, car la pandémie de Covid-19 a fondamentalement changé la nature des essais cliniques.»

Aujourd'hui, la plupart des essais cliniques exigent une longue préparation et ils sont effectués dans des sites de recherche physiques, ce qui rend la participation à l'essai peu pratique pour les patients et laissent les chercheurs dans l'ignorance des données sur les patients entre chaque visite sur site. Il s'ensuit que 38,7% des essais achevés sont interrompus en raison de la lenteur du recrutement¹ et que le coût du développement d'un médicament, qui a plus que doublé en dix ans, a atteint 2,7 milliards USD sur une période de 12 ans².

Castor propose une plateforme de recherche clinique moderne et en libre-service, qui permet à tout chercheur, où qu'il se trouve dans le monde, d'élaborer des études et d'intégrer en temps réel des données provenant de n'importe quelle source. Les patients peuvent s'inscrire eux-mêmes aux essais, exprimer leur consentement et partager leurs données en ligne ou via une application mobile, ce qui permet aux acteurs du secteur de passer aisément aux essais cliniques décentralisés. Pendant la pandémie de Covid-19, ces fonctionnalités se sont avérées vitales pour les clients de Castor qui pouvaient rapidement modifier la conception de leurs études et intégrer davantage de données collectées à distance auprès des patients.

Depuis 2014, Castor a soutenu plus de 7 500 études dans plus de 90 pays. Au cours des 12 derniers mois, la taille de la Société a plus que doublé; elle a travaillé avec des clients tels que l'Organisation mondiale de la santé, qui a eu recours au Solidarity Trialde Castor, elle a remporté des contrats avec une vingtaine d'entreprises thérapeutiques numériques de premier plan et signé son premier accord avec l'un des 5 plus grands laboratoires pharmaceutiques.

«La pandémie de Covid-19 a contraint le secteur à changer et exigé une agilité et une centralisation sur le client que seul Castor était en mesure de fournir», a déclaré Michael Treskow, associé de Eight Roads Ventures.

«Nous sommes convaincus que l'approche visionnaire de Castor améliorera considérablement la qualité de la recherche clinique et nous sommes impatients de soutenir le Dr Derk Arts et son équipe afin qu'ils continuent à transformer le secteur à l'échelle mondiale», a déclaré Alex Pasteur, associé de F-Prime Capital.

1. Williams RJ, et al. Terminated Trials in the ClinicalTrials.gov Results Database: evaluation of availability of primary outcome data and reasons for termination. PLoS One. 2015;10(5):e0127242.

2. J. DiMasi, et al. Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs, Journal of Health Economics, Volume 47, 2016, Pages 20-33

À propos de Castor

Castor est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'essais cliniques décentralisés et hybrides permettant de démocratiser la recherche. Grâce à sa plateforme «plug and play» eClinical, la mieux notée pour les essais cliniques décentralisés et hybrides, Castor offre un déploiement rapide à grande échelle qui facilite le recrutement et le consentement des patients et la collecte de données réelles, et permet aux chercheurs d'organiser un essai en quelques clics. Du recrutement à l'analyse, les solutions d'essai clinique de Castor sont centrées sur l'humain et améliorent la qualité, la sécurité et la réutilisation des données dans l'intérêt des chercheurs du monde entier. Pour plus d'informations, visiter le site www.castoredc.com.

À propos de Eight Roads Ventures

Eight Roads Ventures est une société internationale de capital-risque qui gère 7 milliards USD d'actifs et possède des bureaux au Royaume-Uni, en Chine, en Inde, au Japon et aux États-Unis. Forte de 50 ans d'expérience de l'investissement, Eight Roads Ventures a conclu des partenariats avec plus de 300 entreprises comme Alibaba, Appsflyer, BlackDuck, Cazoo, Chewy, Devoted Health, Flywire, Icertis, iPipeline, Kensho, Letgo, Made.com, Neo4j, Nuance, Paidy, Ping Identity, Pony.ai, Toast, Wallapop, WuXi PharmaTech, et Xoom.

À propos de F-Prime Capital

F-Prime Capital est une société internationale de capital-risque qui investit dans les soins de santé et les technologies. Depuis une cinquantaine d'années, notre groupe indépendant de capital-risque a l'honneur d'aider de grands entrepreneurs à créer des entreprises révolutionnaires.

F-Prime Capital détient plus de 2 milliards USD d'actifs sous gestion et gère un portefeuille mondial de plus de 200 entreprises. Nous soutenons celles qui se consacrent à la promotion de changements positifs dans le monde. Dans le domaine de la santé, nous nous concentrons sur les thérapies, les technologies médicales et les services informatiques et médicaux à tous les stades de leur développement. Notre fonds axé sur la santé a créé ou co-créé 23 entreprises, parmi lesquelles Denali, Beam, Innovent, Orchard et Sana, et a contribué au développement de nombreuses autres dont Blueprint Medicines, Iora Health, PatientPing, Devoted et Ultragenyx. Plus de 28 produits et médicaments élaborés par les entreprises du portefeuille de F-Prime ont été approuvés par les autorités réglementaires à travers le monde. Notre équipe d'investisseurs, d'ingénieurs, de médecins et de scientifiques est résolument déterminée à apporter ses connaissances, son expertise du domaine et les relations nécessaires pour aider nos entreprises à créer un impact transformateur.

F-Prime est basée à Cambridge, Massachusetts et possède des bureaux à Londres (Royaume-Uni) et à San Francisco (Californie).

