Milestone Technologies acquiert Software Management Consultants, Inc. (SMCI), un fournisseur NextGen spécialisé en conseil informatique, gestion des talents et solutions numériques

Milestone Technologies, une société mondiale de services informatiques gérés, basée dans la Silicon Valley, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Software Management Consultants, Inc. (SMCI), un fournisseur NextGen spécialisé en conseil informatique, gestion des talents et solutions numériques, implanté à Glendale, en Californie, aux États-Unis. L'acquisition étend l'empreinte de Milestone dans les régions Sud-Ouest et Sud-Est des États-Unis, tout en renforçant son portefeuille de services de gestion informatique.

Fort de plus de 35 ans au service des clients, visant à leur permettre d'apporter des solutions informatiques, SMCI a acquis une expérience d'expert en transformation informatique et numérique, grâce à une gamme unique de services et de solutions, telle que la gestion d'initiatives PMO à grande échelle, et des solutions de gestion des talents dans de nombreux secteurs d'activités.

« Je suis très heureux d'accueillir l'équipe SMCI ainsi que ses clients et partenaires dans la famille Milestone. Nous sommes ravis des capacités que SMCI ajoute à notre portefeuille de services. En travaillant de concert, nos équipes vont générer une valeur significative pour nos clients », a confié Sameer Kishore, président et chef de la direction. « Partageant des valeurs et des convictions similaires, SMCI et Milestone privilégient une culture axée sur les employés et la fourniture de services de premier ordre aux clients. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Milestone, et j'attends avec impatience notre succès collectif », a déclaré pour sa part Robert Maltzman, directeur des opérations, chez SMCI. « Compte tenu du portefeuille de services et de la présence mondiale de Milestone, nous avons désormais la possibilité d'étendre nos offres pour aider nos clients à répondre à leurs besoins informatiques au niveau mondial. Faire partie de Milestone offre également à nos employés de meilleures opportunités d'évolution et de développement de carrière. »

À propos de Milestone Technologies

Fournisseur mondial de services de gestion basé dans la Silicon Valley, Milestone Technologies offre, depuis 1997, divers services de gestion informatique qui permettent à des centaines de grandes entreprises de déployer des technologies dans le monde entier. La société emploie plus de 2 600 professionnels de l'industrie, compte plus de 200 clients et opère dans 36 pays différents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.milestone.tech, et suivez Milestone Technologies sur LinkedIn.

À propos de SMCI

SMCI est un fournisseur NextGen, spécialisé en conseil informatique, gestion des talents et solutions numériques, basé à Glendale, en Californie, offrant aussi bien des services de dotation en personnel, que des solutions conçues pour un large éventail de disciplines et plateformes informatiques, dans tous les secteurs d'activités depuis 1983. Les valeurs commerciales fondamentales de SMCI, qui incluent l'intégrité, le professionnalisme et la collaboration, sont au centre de toutes les réalisations de la Société. Cette dernière s'est concentrée sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients pour soutenir leur succès au fil des ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.smci.com.

