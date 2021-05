Mavenir remporte un prix pour ses solutions à petites cellules Multi-G Open RAN





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux, avec un logiciel cloud natif fonctionnant sur n'importe quel cloud et qui transforme la façon dont le monde se connecte, est heureux d'annoncer qu'il a remporté le prix du Jury du Small Cell Forum pour son rôle dans la transformation réseaux mobiles, grâce à ses solutions à petites cellules Multi-G Open RAN, et à son intégration Open RAN hôte neutre, pour opérateur de réseau mobile (MNO).

Solutions à petites cellules Multi-G Open RAN : En ajoutant la 2G/3G à un seul RAN unifié pour prendre en charge l'accès radio Multi-G en 2020, Mavenir a étendu ses capacités de réseau d'accès radio ouvert (Open RAN) à la 2G, 3G, 4G et la 5G, de manière à offrir aux opérateurs de réseau mobile et aux entreprises une proposition de réseau, centrée sur le logiciel, complète, de bout en bout, et couvrant les petites radios cellulaires au coeur de paquets convergé vers des solutions d'activation numérique. Cela permet de passer à un seul réseau, plutôt que de gérer le coût et la complexité de plusieurs réseaux différents. Grâce à une solution RAN unique à technologie d'accès radio multiple (Multi-RAT), transparente, les ORM et les entreprises peuvent bénéficier des avantages des solutions radio avancées sur toutes les couches, notamment l'intégration de la technologie antérieure dans les stratégies Open RAN, la possibilité d'évoluer avec plus d'utilisateurs sur une portée plus longue, et la possibilité de tirer parti du spectre pour des déploiements de réseaux privés sécurisés.

Intégration de l'Open RAN hôte neutre : Le réseau d'accès radio virtualisé ouvert (Open vRAN), de Mavenir active la première plateforme technologique OpenRAN intégrée hôte neutre (Neutral Host In-Building, NHIB), du secteur, qui a été entièrement testée avec des ORM de niveau 1. La plateforme technologique est la première solution cloud à résoudre les problèmes de connectivité mobile en intérieur, en permettant d'héberger plusieurs réseaux utilisant la même infrastructure informatique, ce qui permet des économies considérables pour les ORM.

Lors de la remise du prix, Caroline Gabriel, présidente du jury et cofondatrice de Rethink Research, a déclaré : « Les juges ont sélectionné Mavenir pour le prix spécial du jury, en raison de son riche bilan d'innovation dans de nombreux aspects de la plateforme de petites cellules. Nous avons estimé que la contribution de Mavenir allait au-delà d'une seule catégorie de récompenses, et que l'impact de la société sur le marché des petites cellules serait encore plus grand après l'acquisition d'ip.access, membre fondateur de la communauté des petites cellules ».

La remise des prix virtuels a eu lieu lors du Small Cells World Summit, le jeudi 13 mai 2021.

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde.

