Charte de la langue française : « Certaines mesures intéressantes, mais le diable est dans les détails »





MONTRÉAL-OUEST, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des municipalités de banlieue (AMB) dévoile sa réaction préliminaire à la présentation du projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, par le ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette. De l'avis de l'AMB, le projet de loi contient des mesures intéressantes concernant le maintien du statut bilingue des municipalités comprenant une part significative de leur population qui est de langue maternelle anglaise. Par ailleurs, le projet de loi contient une très grande quantité de mesures visant la protection et le renforcement du statut de la langue française au Québec.

«?Nous recevons avec intérêt ce projet de loi, notamment en raison du mécanisme prévu permettant aux municipalités de conserver leur statut bilingue. Par contre, nous devrons en faire une analyse approfondie pour juger de son impact précis sur des enjeux comme la langue de communication avec les entreprises. Comme tout le monde le sait, en matière légale, le diable est dans les détails. Nous souhaitons donc participer aux consultations prévues afin de contribuer à l'atteinte de l'équilibre souhaité dans le respect des droits de tous nos citoyens », déclare M. Beny Masella, président de l'AMB et maire de Montréal-Ouest.

L'AMB appuie le consensus social et politique en faveur de la protection et du renforcement du statut de la langue française au Québec. Par ailleurs, selon l'AMB, le statut bilingue permis à certaines municipalités devrait être maintenu dans la législation, incluant dans le cas d'une évolution démographique. Rappelons que, lors de l'adoption de la Charte de la langue française, en 1977, cette possibilité avait été protégée par le gouvernement de René Lévesque.

L'Association des municipalités de banlieue est une association regroupant les mairesses et les maires de quinze villes liées de l'agglomération de Montréal, chacune autonome dans leur gestion municipale et leur prise de parole, qui défendent les intérêts de quelque 250?000 citoyens et assument près du cinquième du budget de l'agglomération de Montréal. L'Association représente ainsi 13 des 15 municipalités ayant un statut bilingue sur l'île de Montréal.

