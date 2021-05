Semperis annonce une édition européenne de la conférence primée Hybrid Identity Protection et ses principaux conférenciers





Semperis, le pionnier de la cyber-résilience des entreprises basée sur l'identité, annonce aujourd'hui organiser l'édition inaugurale de l'Hybrid Identity Protection (HIP) Europe Virtual Conference 2021, qui se déroulera les 30 juin et 1er juillet 2021. La première édition européenne de la série de conférences primées Hybrid Identity Protection, HIP Europe rassemblera des experts évoluant au carrefour de l'identité et de la sécurité pour fournir un aperçu détaillé des dernières tendances et des défis liés à la gestion des environnements hybrides et multinuagiques.

Parmi les conférenciers clés figurent Tony Redmond, Microsoft MVP, surnommé l'Exchange Godfather et auteur de nombreux ouvrages et blogs sur Microsoft Exchange et Office 365, et John Craddock, Microsoft Directory Services MVP et gourou de l'identité de l'entreprise, qui a joué un rôle crucial dans l'élaboration des solutions d'identité et de sécurité pour Microsoft, le gouvernement britannique et diverses multinationales.

Dans le monde entier, les organisations peinent à faire face à la prolifération de cyberattaques ? notamment les tristement célèbres attaques de chaîne logistique SolarWinds et Hafnium contre Microsoft Exchange ? qui ciblent les systèmes d'identité, Active Directory en tête. HIP Europe regroupera les pontes et les praticiens de la technologie dans un environnement propice à l'échange d'informations, aux récits de riposte, et à la création de réseaux et applications plus sécurisés.

La conférence HIP a gagné sa place en tant que principal forum éducatif pour les leaders de la cybersécurité axée sur l'identité dont la mission est de protéger les environnements hybrides. Organisée à l'origine aux États-Unis et arrivant aujourd'hui en Europe, la série de conférences est conçue pour renforcer les compétences des professionnels de l'informatique et de la cybersécurité via des démonstrations hautement techniques, des tables rondes d'experts, et des sessions de réseautage. Les participants apprendront les meilleures pratiques auprès d'experts locaux en gestion des identités et des accès et de Microsoft Most Valuable Professionals (MVP), et pourront rencontrer des pairs confrontés à des défis similaires en termes d'infrastructure et de sécurité.

Des rendez-vous à ne pas manquer

Le programme de la conférence de deux jours est rempli de contributions pratiques qui porteront notamment sur l'avenir de la sécurité nuagique et l'identification et la récupération en cas de violations de répertoires et de cyberattaques majeures. Faits saillants:

L'avenir des services Microsoft Cloud . Durant cette session, Tony Redmond se penchera sur les modèles économiques, l'ingénierie logicielle, l'écosystème et le contexte de Microsoft 365 et abordera la question de la fiabilité et de la sécurité d'Office 365.

. Durant cette session, Tony Redmond se penchera sur les modèles économiques, l'ingénierie logicielle, l'écosystème et le contexte de Microsoft 365 et abordera la question de la fiabilité et de la sécurité d'Office 365. L'avenir de l'identité: DID et VC . Cette allocation par John Craddock sera une introduction à l'avenir de l'identité avec des identifiants décentralisés (DID) et des certificats vérifiables (VC). Et si les utilisateurs détenaient leur identité sans dépendre des fournisseurs d'identité, et n'avaient besoin de ne prouver qu'une seule fois qui ils sont, en utilisant ce certificat aussi souvent que nécessaire?

. Cette allocation par John Craddock sera une introduction à l'avenir de l'identité avec des identifiants décentralisés (DID) et des certificats vérifiables (VC). Et si les utilisateurs détenaient leur identité sans dépendre des fournisseurs d'identité, et n'avaient besoin de ne prouver qu'une seule fois qui ils sont, en utilisant ce certificat aussi souvent que nécessaire? Sécurité nuagique: À quoi peut-on s'attendre? Fournir un moteur de gestion de la sécurité hybride simple et unifié couvrant l'espace hétérogène du matériel sur site, le centre de données partagé et le cloud représente un défi central. Cette session dressera le portrait actuel de la sécurité nuagique et des défis auxquels peuvent s'attendre les organisations hybrides.

Fournir un moteur de gestion de la sécurité hybride simple et unifié couvrant l'espace hétérogène du matériel sur site, le centre de données partagé et le cloud représente un défi central. Cette session dressera le portrait actuel de la sécurité nuagique et des défis auxquels peuvent s'attendre les organisations hybrides. Déployer une infrastructure Zero Trust. Cette session démontrera comment déployer les principes Zero Trust au sein d'une infrastructure Microsoft nuagique hybride, et s'appuyant sur la pile de sécurité Microsoft avec les fonctionnalités Azure AD, Control et Conditional Access Management et la suite Microsoft 365 Defender.

Le conférencier clé et spécialiste de l'identité John Craddock déclare: "Pratiquement toutes les organisations ont recours à des services nuagiques et certaines transfèrent leurs propres services vers le cloud, créant ainsi des environnements collaboratifs accessibles à leurs utilisateurs, partenaires et consommateurs. La frontière sécuritaire devient élastique et polymorphe avec la création des nouveaux systèmes hybrides. Avec cette élasticité, l'identité devient l'élément critique dans la sécurisation de nos actifs et dans la gestion des contrôles d'accès. Lors de la conférence Hybrid Identity Protection, les participants apprennent comment identifier les vulnérabilité potentielles et comment protéger leurs systèmes contre les menaces de demain. Nous sommes à l'orée d'un nouveau paradigme avec l'identité décentralisée et les certificats vérifiables. Durant mon allocution, j'expliquerai les avantages de cette nouvelle technologie prometteuse."

Guido Grillenmeier, technologiste en chef chez Semperis et ancien Microsoft MVP pour les services de répertoire, ajoute: "Nous sommes ravis d'organiser pour la première fois en Europe la conférence HIP. Elle promet un panel exceptionnel d'experts internationaux en identité hybride qui couvriront l'actualité brûlante de la sécurité des identités: l'avenir des services nuagiques, la sécurité nuagique et l'identité elle-même. Zero Trust est le nerf de la guerre pour empêcher les acteurs malveillants de voler les clés de votre univers et de vos comptes les plus précieux, aussi bien sur site que sur le cloud. HIP Europe expliquera dans les détails comment y parvenir. En raison de la pandémie, la conférence sera entièrement virtuelle et gratuite. Les professionnels de la sécurité parleront des incidents les plus récents, des ripostes face aux cyberattaques et de la protection des environnements modernes contre les menaces émergentes."

L'événement mondial HIP a été créé par Semperis en 2016 et a remporté plusieurs prix, notamment le 2021 Globee Business Awards ? médaille d'or, l'Achievement of the Year in Live Events, le 2020 Cybersecurity Excellence Awards ? Best Cybersecurity Conference, le Golden Bridge Business and Innovation Awards ? médaille d'or, la distinction Live Event of the Year, et le 2020 IT World Awards ? médaille de bronze, sensibilisation à la sécurité et formation basée sur ordinateur.

Les participants à HIP Europe peuvent obtenir jusqu'à 12 crédits de formation professionnelle continue (CPE).

L'agenda complet de la conférence est disponible sur https://www.accelevents.com/e/HIPEurope#agenda

Les inscriptions sont grauites: https://www.accelevents.com/e/u/checkout/HIPEurope/tickets/order

À propos d'Hybrid Identity Protection

Les travailleurs mobiles, les applications nuagiques et la numérisation changent chaque aspect de l'entreprise moderne. Et toute transformation radicale s'accompagne de nouveaux risques commerciaux. Hybrid Identity Protection (HIP) est le principal forum éducatif destiné aux professionnels de l'identité. Quel que soit votre secteur ou votre fonction, HIP s'attèle à fournir des perspectives et à créer les relations nécessaires pour protéger les organisations orientées sur le numérique.

À propos de Semperis

Pour les équipes de sécurité chargées de défendre les environnements hybrides et multinuagiques, Semperis assure l'intégrité et la disponibilité des services d'annuaire d'entreprise critiques à chaque étape de la cyber-chaîne fatale et réduit le temps de récupération de 90%. Conçue pour sécuriser l'Active Directory, la technologie brevetée de Semperis protège plus de 40 millions d'identités contre les cyberattaques, les violations de données et les erreurs opérationnelles. Les plus grandes organisations mondiales font confiance à Semperis pour détecter les vulnérabilités des annuaires, intercepter les cyberattaques en cours et se remettre rapidement des ransomwares et autres urgences liées à l'intégrité des données. Semperis, qui est basée dans le New Jersey, opère à l'échelle internationale, son équipe de recherche et développement étant répartie entre San Francisco et Tel Aviv.

Semperis organisera la conférence primée Hybrid Identity Protection (www.hipconf.com). L'entreprise a reçu le plus grand nombre de récompenses du secteur et a récemment été classée quatrième entreprise à la croissance la plus rapide dans la région des trois États et 35e dans le classement 2020 Technology Fast 500tm de Deloitte. Semperis est accrédité par Microsoft et reconnu par Gartner.

