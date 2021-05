La Banque CIBC et Goodfood distribuent des milliers de repas dans les hôpitaux pour souligner la Journée internationale des infirmières





TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Pour manifester leur profonde reconnaissance aux travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne du Canada et les remercier de leur engagement indéfectible pendant la pandémie, la Banque CIBC et Goodfood ont collaboré à #SouperAuSuivant, une initiative de 2,2 millions de dollars qui permettra la distribution de 100 000 repas à ces héros communautaires dans les villes et collectivités canadiennes au cours des quatre prochaines semaines.

L'initiative #SouperAuSuivant a été lancée aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des infirmières, avec sa première distribution de repas dans les hôpitaux du pays, y compris les hôpitaux du réseau de la santé de Scarborough.

« En tant qu'infirmière, je sais à quel point nos infirmières et infirmiers et travailleuses et travailleurs de première ligne apprécient les distributions de repas comme celles de l'initiative #SouperAuSuivant, a déclaré Elizabeth Buller, présidente et chef de la direction du réseau de la santé de Scarborough. Recevoir un cadeau lors de la Semaine nationale des soins infirmiers prend tout son sens alors que nous réfléchissons aux défis auxquels les membres du personnel infirmier dévoués ont été confrontés tout au long de l'année. Ils méritent toute notre reconnaissance pour tout ce qu'ils font, et je sais que ce geste ensoleillera la journée de tout le monde. Au nom de toutes nos équipes de soins de santé, nous remercions sincèrement la Banque CIBC et Goodfood pour ce beau cadeau. »

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 21:06 et diffusé par :