Vanadium One Iron Corp. et Glencore s'unissent afin de supporter le développement du projet de fer et de vanadium Mont-Sorcier

ROUYN-NORANDA, Québec, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V ? Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 ? Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) et ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) sont heureuses d'informer leurs actionnaires que Vanadium One Iron Corp. a sollicité le support de Glencore plc, un des plus imposant négociant de produits de base au monde afin de collaborer au développement du projet de fer et de vanadium Mont-Sorcier localisé juste à l'est de Chibougamau au Québec. Les compagnies ont conclu une entente d'aide financière pour la levée de fonds ainsi que sur un accord séparé pour l'achat de concentré afin de supporter le développement et l'éventuel construction et production du projet de fer et de vanadium Mont-Sorcier. Pour une copie du communiqué, voici le lien de Vanadium One Iron Corp.



Mines Indépendantes Chibougamau Inc. détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 2% sur tous les métaux produits et Entreprises minières Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 1% sur la production de fer de Mont Sorcier. Globex compte également 3 millions d'actions d'Electric Royalties (ELEC-V), qui détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 1% sur la production de vanadium de Mont-Sorcier. Selon l'entente avec Electric Royalties, suite à la vente potentielle de la royauté de zinc de Mid-Tennessee de Globex à Electric Royalties, Globex recevra 14 500 000 actions supplémentaires d'Electric Royalties si la transaction est complétée.

Mine indépendantes Chibougamau et Globex sont ravies de l'annonce de cette étape majeure franchie par Vanadium One menant à une éventuelle production du projet.

Jack Stoch, géo. Président et chef de la direction chez Globex et chez Mines indépendantes Chibougamau Inc. a rédigé ce communiqué de presse en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

