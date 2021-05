Mario Nájera, Raquel Peñalosa, Diana Elizalde et WAA Montréal remportent le concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour la conception de l'aménagement d'un nouveau parc dans le Quartier des spectacles





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé aujourd'hui l'équipe lauréate du concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour l'aménagement d'un nouveau parc, soit le terrain no 066 et ses abords, situé au nord de la place des Festivals. L'équipe est composée de Mario Nájera + Raquel Peñalosa + Diana Elizalde + WAA Montréal, en collaboration avec Vinci Consultants, BES, Pageau Morel, Atomic3 et Les Ateliers Ublo. Le jury a retenu son concept parmi quatre finalistes.

« Bravo à l'équipe gagnante, qui nous propose de créer un magnifique lieu de rencontre en plein coeur d'une forêt urbaine. Ce nouveau parc répond aux besoins et aux aspirations des citoyennes et des citoyens du quartier qui, à la suite de la fermeture du Jardin Domtar, avaient exprimé leur besoin d'avoir un espace vert, un îlot de fraîcheur, propice à la détente et à la socialisation. Aujourd'hui, nous leur annonçons la création d'un parc public avec près de 50 % de plus de verdissement, incluant une forêt urbaine! Le concept lauréat propose un lieu signature pour Montréal et les visiteuses et visiteurs du Quartier des spectacles, tout en créant un espace multifonctionnel alliant polyvalence et flexibilité pour permettre les activités logistiques des festivals sur une partie du site durant l'été. Je suis ravie de la proposition retenue», a souligné la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

Un projet signature pour le centre-ville

Le jury, composé de sept membres, a sélectionné le concept de Mario Nájera + Raquel Peñalosa + Diana Elizalde + WAA Montréal, en collaboration avec Vinci Consultants, BES, Pageau Morel, Atomic3 et Les Ateliers Ublo, en raison de son identité forte et de son écriture contemporaine. Le concept retenu propose une surprenante passerelle piétonne qui surplombe une abondante forêt urbaine. Cette passerelle aura un caractère éducatif, inclusif et participatif. Il s'agit d'une signature forte, qui offrira des lieux de détente, de rassemblement et d'activités, alors que, de jour, les jeunes y trouveront un toboggan qui leur permettra de s'amuser, tandis que le soir, la passerelle s'illuminera pour créer une ambiance unique. Une forêt urbaine avec une plantation dense d'essences indigènes, se basant sur la méthode Miyawaki, offrira une canopée plus diversifiée. La biodiversité y sera d'ailleurs 20 fois plus importante en utilisant cette méthode. Des bassins de biorétention capteront les eaux de ruissellement, dans un objectif avoué de transition écologique. Des gradins permettront une grande diversité d'usages ainsi qu'un parcours alternatif à celui de la passerelle.

« Nous croyons que cet espace public à échelle humaine propose une cohabitation judicieuse et sensible entre les exigences programmatiques du Quartier des spectacles, et le besoin imminent de créer un îlot de fraîcheur dans un secteur très minéralisé du centre-ville. La succession dramatique d'espaces entrelacés par une passerelle sinueuse à travers une forêt urbaine indigène devient vite une expérience spatiale inouïe qui offre aux usagers des lieux de rassemblement et une appropriation unique qui saura instiller un sens d'identité et d'appartenance aux Montréalaises et aux Montréalais », ont ajouté les lauréats.

Pour Rami Bebawi, architecte, associé, Kanva, et président du jury : « La proposition audacieuse et créative de l'équipe lauréate contribuera à hisser toujours plus haut la métropole québécoise au rang des villes mondiales encourageant un équilibre sensible avec notre environnement ainsi que la qualité en design et en architecture dans les projets urbains » .

Le budget pour l'aménagement du parc s'élèvera à 8,5 M$. L'inauguration du terrain no 066 est prévue en 2024.

Le jury était composé des personnes suivantes :

Élise Beauregard, architecte paysagiste, c.M.Sc.F. spéc. en sols urbains

Rami Bebawi , architecte, associé, Kanva

, architecte, associé, Kanva Vincent Lemay , architecte paysagiste, arrondissement de Ville-Marie

, architecte paysagiste, arrondissement de Charles Ormsby , ingénieur civil, Arup

, ingénieur civil, Arup Marjorie Pratte , architecte de paysage, associée, Pratte Paysage +

, architecte de paysage, associée, Pratte Paysage + Marie-Claude Séguin, architecte paysagiste, cheffe de division - Aménagement des parcs urbains et espaces publics, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Ville de Montréal

et des sports, Ville de Montréal Juan Torres , urbaniste, professeur titulaire, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal

Le Bureau du design de la Ville de Montréal a soutenu l'arrondissement de Ville-Marie dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ce concours. Celui-ci s'inscrivait dans la foulée des engagements pris par la Ville de Montréal qui visent notamment à favoriser la qualité et l'exemplarité en design et en architecture, en mettant à profit la créativité et la force d'innovation des designers montréalais et en faisant de ces derniers des alliés de la qualité et de la résilience de nos milieux de vie, contribuant ainsi à la désignation de Montréal en tant que ville UNESCO de design.

Pour tous les détails concernant le concours, les finalistes, le concept lauréat et pour télécharger des photos : designmontreal.com

Pour s'informer de la démarche de consultation : realisonsmtl.ca/terrain066

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 11:30 et diffusé par :