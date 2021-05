L'Institut canadien des évaluateurs inaugure le Conseil sur l'équité, la diversité et l'inclusion





OTTAWA, le 12 mai 2021 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) a franchi une étape importante dans sa lutte pour l'équité, la diversité et l'inclusion (ED&I), en inaugurant son Conseil du président sur la diversité et l'inclusion. D'abord annoncé à la fin de l'automne dernier par le président Jan Wicherek (AACI, P.App), le Conseil a pour mission de promouvoir l'équité et la diversité au sein de l'ICE et dans l'ensemble de la profession d'évaluateur.

« Le Conseil et son travail feront beaucoup pour continuer à favoriser une culture durable à l'ICE qui reconnaisse et chérisse tous les antécédents, perspectives et expériences », dit Wicherek.

L'ancien président national de l'ICE, David Shum (AACI, P.App, Fellow), a été désigné président du Conseil. Ce dernier fera des recommandations au Conseil d'administration de l'ICE.

Le Conseil est formé de six bénévoles, nommés parmi les membres de l'ICE, qui ont exprimé leur désir de participer et qui ont passé le processus de sélection avec succès. Les membres du Conseil comprennent des personnes d'un peu partout au pays, avec le bon mélange de passion et d'expertise pour guider l'ICE dans l'atteinte de ses objectifs d'ED&I. Les bénévoles nommés au Conseil incluent :

Andy Pham (AACI, P.App)

(AACI, P.App) Ashita Chandra (membre stagiaire)

(membre stagiaire) Christina Bhalla (membre stagiaire)

(membre stagiaire) David Shum (AACI, P.App, Fellow)

(AACI, P.App, Fellow) Lisa Campbell (ARA, AACI, P.App)

(ARA, AACI, P.App) Peter Thompson (MIMA, AACI, P.App)

Pour plus d'information sur les membres du Conseil, cliquez ici.

Les bénévoles nommés au Conseil commenceront l'important travail d'assurer que la structure de gouvernance et les processus de l'ICE soient aussi inclusifs que les membres et le public qu'ils desservent. Ils aideront le Conseil de l'ICE à s'acquitter de ses responsabilités de surveillance et à mesurer les progrès pour atteindre les objectifs de l'Institut en matière d'ED&I, afin d'assurer un alignement continu.

« Le but ultime du Conseil, selon moi, consiste à formuler des initiatives et des recommandations mesurables et applicables qui contribuent à promouvoir l'équité et la diversité au sein de la profession. Nous voulons et nous devons nous engager dans plus qu'une prise d'inventaire et une discussion », affirme le président du Conseil, David Shum.

« Je suis très heureux de l'inauguration de ce Conseil extrêmement opportun et pertinent. Notre organisation est déterminée à créer une atmosphère dénuée de barrières afin de promouvoir l'équité et la diversité. Ce faisant, nous cultivons un environnement qui respecte la dignité, les idées et les croyances des gens, assurant ainsi l'équité et la diversité à l'échelle de l'organisation aussi bien que dans la profession en général », s'enthousiasme Wicherek.

Les premières activités du Conseil comprendront la création d'avenues où les membres de l'ICE et le grand public pourront s'engager de façon significative avec les leaders en leur donnant des rétroactions et en faisant la promotion de l'inclusivité.

Le Conseil sur la diversité entreprendra également les initiatives suivantes :

Définir les préjugés raciaux et la discrimination dans les documents constitutifs de l'ICE, incluant son Code de conduite et ses NUPPEC.

Explorer les opportunités d'apprentissage où les membres peuvent participer et s'engager pour approfondir et développer une compréhension personnelle des préjugés, de la diversité, de l'inclusion et de l'équité.

Élaborer des recommandations visant à développer ou modifier des politiques et des pratiques touchant les efforts déployés pour favoriser la diversité, le respect, l'inclusivité et l'égalité.

On peut envoyer sa rétroaction et ses commentaires en tout temps au Conseil, à cette adresse : info@aicanada.ca

À propos de l'Institut canadien des évaluateurs

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5400 membres au Canada. Fondé en 1938, l'ICE travaille en collaboration avec ses 10 associations provinciales affiliées afin d'accorder les titres prestigieux d'Accredited Appraiser Canadian Institute (AACIMC) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et de Canadian Residential Appraiser (CRAMC) (Évaluateur résidentiel canadien). Les membres désignés de l'ICE sont des professionnels hautement qualifiés et respectés qui suivent un programme d'études complet, acquièrent de l'expérience et passent des examens obligatoires. Nos membres offrent des services impartiaux d'évaluation, d'examen d'évaluations, de consultation, d'études de fonds de réserve et d'évaluation de machinerie et équipement. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur AICanada.ca ou Evaluexperts.ca.

