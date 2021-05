Le Front commun pour la transition énergétique lance le projet Collectivités ZéN et annonce les quatre premiers Chantiers territoriaux de transition





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) lance aujourd'hui son projet « Collectivités ZéN » (zéro émission nette) et annonce les quatre premiers Chantiers territoriaux de transition qui en forment l'avant-garde. Collectivités ZéN est une initiative d'envergure qui vise à rassembler les acteurs clés de tous les secteurs, dans les collectivités du Québec, autour de démarches inclusives de transition conçues par et pour les territoires, avec le soutien proactif du Front commun et de ses partenaires.

Les quatre premiers Chantiers de transition vers des Collectivités ZéN sont Laval ZéN, climAction Lachine, le Chantier ZéN de la région de Québec et Le Grand Dialogue régional pour la transition socio-écologique au Saguenay?Lac-St-Jean.

À propos

Créé en 2015, le Front commun pour la transition énergétique regroupe 90 organisations environnementales, citoyennes, syndicales, communautaires et étudiantes unies par leur volonté d'accélérer la mise en place d'une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale. Pour en savoir plus : https://www.pourlatransitionenergetique.org

