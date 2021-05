Adyen lance Planet, permettant d'agir pour le climat au moment de passer à la caisse





AMSTERDAM, 11 mai 2021 /CNW/ - ADYEN (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Planet, le dernier ajout à sa suite de produits Impact1. Planet permet aux commerçants utilisant les solutions d'Adyen d'offrir à leurs clients la possibilité de compenser l'empreinte carbone de leurs achats à la fin du processus de paiement. Cette fonctionnalité optionnelle, qui peut être exécutée sans frais supplémentaires pour le commerçant, soutient directement les projets d'action pour le climat (p. ex., reboisement ou énergie renouvelable). Pour les commerçants, Planet est facile à intégrer et ne cause pas de friction supplémentaire lors du processus de paiement, car l'option pour compenser l'empreinte carbone se présente une fois celui-ci effectué.

Afin d'assurer la qualité des données sur les émissions par achat, Adyen s'est associée à South Pole pour créer son propre calculateur d'émissions de gaz à effet de serre (GES)2. Le partenariat avec South Pole jouera également un rôle important dans la sélection des projets d'action pour le climat, avec plus d'une décennie d'expérience dans l'obtention d'un impact environnemental positif.

L'un des premiers commerçants à activer Planet est Kazidomi, une chaîne de supermarchés en ligne dont la mission est basée sur la santé.

« Nous choisissons de nous associer à des entreprises qui maintiennent une approche avant-gardiste du développement durable, car nous sommes un chef de file de la consommation durable. Innover par rapport à des croyances communes, comme ce fut le cas lors de l'intégration de Planet, représente un exemple de la façon dont nous aimons travailler », a déclaré Olivier Vangest, responsable de la technologie chez Kazidomi. « Nous sommes ravis d'avoir ajouté Planet à l'expérience de paiement sans accrocs que nous offrons déjà à nos clients avec la plateforme unique d'Adyen. »

« Assumer la responsabilité de notre empreinte environnementale fait partie de ce qui nous autorise à conduire nos activités dans la société d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, nous avons créé Planet, une fonctionnalité qui tire parti de notre technologie pour aider nos commerçants à soutenir des projets compatibles avec l'environnement », a déclaré Ingo Uytdehaage, directeur financier d'Adyen. « En unissant nos forces à celles de nos commerçants, nous pouvons générer un impact environnemental positif à grande échelle. »

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement privilégiées par les consommateurs à l'échelle mondiale. Adyen fournit des paiements sans obstacle sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur la responsabilité sociale chez Adyen, cliquez ici.

À propos de Kazidomi

Kazidomi est plus qu'une boutique en ligne de produits sains et naturels. C'est une entreprise qui veut changer les choses en accélérant la transition vers des modes de consommation plus durables de manière innovante. Quelle est la promesse de Kazidomi? Une sélection éclairée de produits qui sont bons pour la santé et pour la planète, à un prix équitable, grâce à son système d'adhésion. Les membres de Kazidomi bénéficient de rabais exclusifs sur plus de 3 500 références soigneusement sélectionnées en partenariat avec le comité d'experts en santé de l'entreprise. Dans ce catalogue, Kazidomi s'efforce de trouver des produits 100 % propres et innovants, adaptés aux valeurs et aux habitudes de consommation de chacun. Détenant la certification B-Corp depuis 2019, le label demandant de répondre aux exigences sociales, environnementales, de transparence et de gouvernance les plus élevées, Kazidomi a confirmé qu'il est possible d'utiliser « l'entreprise comme une force oeuvrant pour le bien » et n'a pas l'intention de s'arrêter là. « C'est la raison pour laquelle Kazidomi, en partenariat avec Adyen, a décidé de permettre à ses clients de compenser l'empreinte carbone de leurs achats. »

Pour en savoir plus sur la responsabilité sociale chez Kazidomi, cliquez ici.

À propos de South Pole

South Pole reconnaît que l'action du secteur privé pour le climat est essentielle pour lutter contre les changements climatiques. Afin d'exploiter ce potentiel, South Pole met l'accent sur la collaboration avec de grandes entreprises en vue de réduire leur empreinte environnementale tout en agissant concrètement pour l'élimination du CO 2 dans l'atmosphère grâce au développement direct de projets d'action pour le climat. Fondée en 2006, South Pole compte aujourd'hui environ 500 employés répartis dans 18 bureaux à l'échelle mondiale et a mis sur pied près de 1 000 projets qui ont permis d'éliminer, de réduire ou d'éviter l'émission de plus de 100 millions de tonnes d'équivalents CO 2 à ce jour. South Pole a travaillé avec plus de 1 000 entreprises et organisations dans leur parcours climatique.

1 www.adyen.com/social-responsibility/impact

2 Le produit calcule les émissions de gaz à effet de serre en tonnes d'équivalents de dioxyde de carbone (tCO2e), couvrant les six gaz à effet de serre définis dans le Protocole de Kyoto par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ces six gaz comprennent le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ), l'oxyde nitreux (N 2 O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbones (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF 6 ).

