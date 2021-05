RBC s'emploie à résoudre les problèmes d'accessibilité aux ressources en santé mentale pour les jeunes en misant sur des initiatives numériques





À l'occasion de la Journée nationale de la santé mentale des enfants et des jeunes, RBC réaffirme son soutien aux collectivités rurales et urbaines en renforçant ses partenariats avec le CAMH et d'autres organismes oeuvrant dans le domaine de la santé mentale des jeunes

TORONTO, le 7 mai 2021 /CNW/ - Dans la dernière année, la demande de services virtuels en santé mentale pour les jeunes a fortement augmenté. Pour répondre à ce besoin urgent, RBC a renforcé son soutien aux partenaires qui tâchent de lever les barrières à l'accessibilité aux ressources. Par l'entremise de RBC Fondation et d'Objectif avenir RBC, RBC appuie plus de 150 organismes oeuvrant dans le domaine de la santé mentale des jeunes partout au pays, ce qui fait d'elle l'un des plus importants alliés de la cause au Canada.

Une étude menée récemment par Ipsos auprès de 1 800 jeunes Canadiens âgés de 14 à 29 ans - l'étude Perspectives jeunesse Objectif avenir RBC - témoigne du besoin de soutien en santé mentale chez les jeunes :

52 % des jeunes sondés ont dit que la pandémie compromettait leur santé mentale et leur bien-être émotionnel

33 % pensent souvent ou très souvent à la gestion de leur santé mentale à l'école ou au travail

42 % regrettent souvent ou très souvent de ne pas avoir dans leur vie une personne à qui ils peuvent confier leurs difficultés

RBC a renforcé son partenariat avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) en s'engageant à contribuer au développement de la nouvelle plateforme numérique novatrice des carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario (CBEJO). L'objectif : adapter les ressources des CBEJO afin d'accroître leur accessibilité à distance, en particulier pour les jeunes vivant en milieu rural. Les premiers carrefours de services intégrés destinés aux jeunes ont ouvert en 2017. On en compte aujourd'hui 10. En 2019 et 2020, avant le début de la pandémie, les carrefours ont enregistré plus de 14 585 visites, ce qui a permis d'éviter plus de 559 visites à l'hôpital.

Le CAMH a été en mesure de transformer certaines ressources des CBEJO en offre virtuelle, et entend maintenant se consacrer au développement d'une plateforme numérique en collaboration avec des jeunes et leurs familles, des prestataires de service, des chercheurs en cybersanté et des intervenants du gouvernement. Cette plateforme virtuelle de services à guichet unique permettra aux jeunes d'accéder à une gamme de ressources adaptées à leur âge, qui reflètent le modèle intégré de prestation de services des CBEJO et qui vont de pair avec les services en personne.

« Grâce au soutien de partenaires comme RBC, les CBEJO peuvent continuer de répondre aux besoins uniques des jeunes qui éprouvent des troubles de santé mentale, y compris des problèmes de toxicomanie. Pour ce faire, il faut étendre la portée virtuelle des CBEJO afin qu'ils soient accessibles partout aux jeunes, quand ils en ont besoin, souligne la Dre Joanna Henderson, première scientifique du CAMH et directrice générale du programme des CBEJO. Il n'a jamais été aussi important de soutenir des initiatives qui transforment des vies, comme les CBEJO. J'ai la chance de pouvoir contribuer à la création d'un avenir meilleur pour les jeunes de l'Ontario avec des personnes dévouées du CBEJO et de généreux partenaires comme RBC. »

« Les jeunes Canadiens ont été fortement touchés par la pandémie de COVID-19, surtout sur le plan du bien-être mental. Ceci est d'autant plus vrai pour les jeunes des régions rurales et éloignées qui n'ont pas accès à du soutien en personne, explique Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Nous reconnaissons l'importance du bien-être mental à l'égard de la capacité de réussite des jeunes, et cette réussite a une incidence directe sur les milieux de travail, d'études et communautaires. C'est pourquoi nous avons à coeur d'aider nos partenaires à développer des services en santé mentale qui permettent de lever les obstacles que doivent souvent affronter les jeunes lorsqu'ils tentent d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. »

RBC a également accru son soutien à d'autres partenaires qui entreprennent d'améliorer l'accessibilité aux ressources électroniques en santé mentale, dont Jack.org, Togetherall et la Queen Elizabeth II Health Sciences Centre Foundation (QEII Foundation). Ces initiatives contribueront à étendre la portée des ressources en santé mentale pour les jeunes, allant d'un soutien pair à pair à des plateformes numériques novatrices dirigées par des jeunes.

Pour en savoir plus sur l'offre de ressources électroniques en santé mentale, visitez Objectif avenir RBC.

