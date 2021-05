Avis aux médias - Télescope spatial James Webb : séance d'information virtuelle de la NASA





LONGUEUIL, QC, le 7 mai 2021 /CNW/ - Le mardi 11 mai à 13 h (HE), la NASA tiendra une séance d'information virtuelle sur le télescope spatial James Webb, l'observatoire spatial le plus puissant et le plus complexe à ce jour.

Les journalistes présents auront notamment l'occasion de voir le miroir doré monumental du télescope pour une toute dernière fois avant le lancement, prévu pour le 31 octobre. Des représentants de la NASA et de Northrop Grumman seront présents et parleront des prochaines étapes de la mission jusqu'au lancement.

Grâce à une collaboration internationale entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, le télescope permettra d'étudier chaque phase de l'histoire de l'Univers, qu'il s'agisse des premières lueurs après le big bang, de la formation des systèmes planétaires avec des conditions favorables à la vie ou encore de l'évolution du Système solaire.

Les journalistes qui souhaitent poser des questions doivent fournir leur nom et le média représenté avant 13 h (HE) le lundi 10 mai à Laura Betz à l'adresse laura.e.betz@nasa.gov. Un lien de connexion Zoom leur sera ensuite transmis.

