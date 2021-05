iA Groupe financier annonce les résultats des scrutins tenus lors de l'assemblée annuelle





QUÉBEC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Monsieur Jacques Martin, président du conseil d'administration de iA Groupe financier, est heureux d'annoncer l'élection de deux nouveaux administrateurs au sein des conseils de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »). Il s'agit de madame Suzanne Rancourt et de William F. Chinery.

Suzanne Rancourt est administratrice de sociétés avec plus de 30 ans d'expérience en consultation et en gestion dans le secteur des finances et des technologies de l'information. Elle a été vice-présidente Audit interne et risques d'entreprise à CGI de 2006 à 2016. Depuis son entrée en fonction à CGI en 1985, elle a exercé des fonctions à responsabilités croissantes en consultation, stratégie et technologies de l'information, développement d'affaires, gestion de grands projets et fonctions corporatives dans un environnement mondial. Avant de joindre CGI, madame Rancourt a amorcé sa carrière en tant qu'auditeur et a travaillé en finance, comptabilité et opérations au sein d'organisations des secteurs financiers, de la distribution et du détail.

Madame Rancourt est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'une certification IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle est comptable professionnelle agréée (CPA, CGA). Madame Rancourt siège également aux conseils d'administration de WSP et de l'Institut des administrateurs de sociétés, section Québec.

William F. Chinery est administrateur de sociétés. Jusqu'au début de 2013, il était président et chef de la direction de Gestion d'actifs BlackRock Canada. Pendant ses 13 années chez BlackRock et son prédécesseur Barclays Global Investors, M. Chinery a été associé directeur des bureaux de Toronto et de San Francisco, assumant diverses responsabilités, notamment la direction des affaires institutionnelles pour l'Amérique latine et les Amériques. Avant BlackRock, il a occupé pendant six ans le poste de vice-président sénior des produits quantitatifs chez YMG Capital Management inc. où il était responsable de la gestion des produits d'allocation tactique d'actifs pour les régimes de retraite et les fonds communs de placement. Il a commencé sa carrière chez Mercer, où il avait la responsabilité du compte de certains des plus grands régimes de retraite au Canada. Il a également créé le cabinet de conseils en investissement de Mercer. Monsieur Chinery est actuellement membre du conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario et président de son comité de placements. Il est également membre du comité de placements de GreenSky Capital inc.

Monsieur Chinery est Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires. Il est titulaire d'un diplôme honorifique en mathématiques de l'Université de Waterloo et a obtenu la certification IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Par leur vaste expérience et leurs qualités, ces deux nouveaux administrateurs sauront contribuer grandement aux activités du conseil.

Résultats de scrutins

iA Groupe financier annonce aussi le résultat des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle le jeudi 6 mai 2021.

Pour iA Société financière :

1- Élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant les porteurs d'actions ordinaires énuméré à la circulaire a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % Mario Albert 81 794 449 99,92 65 869 0,08 William F. Chinery 81 797 945 99,92 63 672 0,08 Benoit Daignault 81 810 475 99,94 49 959 0,06 Nicolas Darveau-Garneau 79 675 663 97,33 2 184 783 2,67 Emma K. Griffin 81 633 549 99,72 226 885 0,28 Ginette Maillé 80 900 608 98,83 961 021 1,17 Jacques Martin 74 089 296 90,51 7 771 204 9,49 Monique Mercier 80 563 391 98,42 1 297 109 1,58 Danielle G. Morin 78 740 619 96,19 3 119 869 3,81 Marc Poulin 80 468 222 98,30 1 394 438 1,70 Suzanne Rancourt 81 811 446 99,94 51 202 0,06 Denis Ricard 81 802 615 99,93 60 033 0,07 Louis Têtu 80 408 463 98,22 1 454 185 1,78

2- Nomination de l'auditeur externe

Deloitte, S.E.N.C.R.L., a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 76 917 755 93,94 4 961 595 6,06

3- Scrutin consultatif sur la rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche de la société concernant la rémunération de la haute direction a été approuvée.

Votes pour % Votes contre % 72 509 655 88,58 9 351 916 11,42

4- Modification au règlement intérieur de la Société

Une résolution visant à ratifier les modifications au règlement intérieur de la Société a été adoptée.

Votes pour % Votes contre % 81 601 478 99,68 262 193 0,32

5- Proposition d'actionnaires n° 3

La proposition d'actionnaires n° 3 portant sur la nomination d'un nouvel auditeur externe a été rejetée.





Votes pour % Votes contre % 5 029 630 6,14 76 830 936 93,86

Pour iA Assurances :

1- Élection d'administrateurs par l'unique porteur d'actions ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateur représentant l'unique porteur d'actions ordinaires énuméré au document d'information pour les porteurs de polices avec participation a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % William F. Chinery 108 575 222 100 0 0 Benoit Daignault 108 575 222 100 0 0 Nicolas Darveau-Garneau 108 575 222 100 0 0 Emma K. Griffin 108 575 222 100 0 0 Jacques Martin 108 575 222 100 0 0 Marc Poulin 108 575 222 100 0 0 Suzanne Rancourt 108 575 222 100 0 0 Denis Ricard 108 575 222 100 0 0

2- Élection d'administrateurs par les porteurs de police avec participation

Chacun des candidats suivants aux postes d'administrateur représentant les porteurs de polices avec participation a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % Mario Albert 324 93,93 21 6,07 Ginette Maillé 327 94,52 20 5,48 Monique Mercier 327 95,07 17 4,93 Danielle G. Morin 326 94,24 21 5,76 Louis Têtu 327 94,52 20 5,48

3- Nomination de l'auditeur externe par l'unique porteur d'actions ordinaires

Deloitte, S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 108 575 222 100 0 0

Les résultats définitifs à l'égard des questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle seront déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et seront disponibles sur sedar.com.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

