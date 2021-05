Projets d'agrandissement de la phase I de la mine souterraine Vista et de la phase II de la mine Vista - Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet





OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a accepté une description initiale du projet pour les projets d'agrandissement de la phase I de la mine souterraine Vista et de la phase II de la mine Vista, situés à l'est de Hinton, en Alberta.

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur les projets. Les commentaires reçus appuieront l'Agence dans la préparation d'un sommaire des questions. Dès qu'elle aura accompli ce travail, l'Agence présentera le sommaire des questions au promoteur.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil des projets, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80731). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier des projets. Le résumé de la description initiale du projet est aussi disponible sur le registre.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu' au 26 mai 2021.

Pour en savoir plus sur les projets, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, consultez le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à assister à une séance d'information virtuelle en vue d'en apprendre davantage sur les projets et sur le processus d'évaluation d'impact. L'Agence expliquera également aux participants la façon dont ils peuvent soumettre des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Le 18 mai de 10 h à 11 h HAR (séance 1)

Le 19 mai de 14 h à 15 h HAR (séance 2)

Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de participer aux séances d'information virtuelles, veuillez contacter l'Agence à l'adresse suivante : IAAC.VistaMine-MineVista.AEIC@canada.ca.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la première période de consultation fédérale pour ces projets. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale est requise, il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des groupes autochtones dans le cadre de ces projets tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Quels sont les projets proposés?

Coalspur Mines (Operations) Ltd. propose d'étendre la phase I du projet de la mine de charbon Vista existante (phase I). Il s'agit d'une mine de charbon à ciel ouvert située à environ 10 kilomètres à l'est de Hinton, en Alberta. L'opération consistera à extraire et à exporter du charbon thermique vers les marchés internationaux. Le projet comprend deux agrandissements, à savoir : une mine de charbon souterraine (la mine d'essai souterraine de charbon Vista) et un agrandissement vers l'ouest des fosses de la mine de la phase I (agrandissement de la phase II de la mine Vista). Les agrandissements utiliseront l'infrastructure minière existante de la phase I, comme les installations de traitement du charbon, les convoyeurs de charbon brut et propre, le corridor d'accès principal et l'installation de chargement du charbon.

Les agrandissements étaient précédemment intitulés dans le Registre de l'Agence sous les noms de projet de mine souterraine de charbon Vista de Coalspur et de projet d'agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista.

