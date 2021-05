Journée annuelle - Le 18 mai, disons merci aux gestionnaires de la santé et des services sociaux





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est le 18 mai prochain que se tiendra la Journée annuelle des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Cet événement, organisé par l'AGESSS depuis 2015, vise essentiellement à mettre de l'avant les gestionnaires, plus spécifiquement les membres de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux, et à reconnaître leur travail qui est souvent fait dans l'ombre. L'AGESSS représente 7 000 cadres intermédiaires sur un total d'environ 9 500 gestionnaires dans le réseau. C'est près de 75 % de tous les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Plus que jamais, dans le contexte actuel, il est important de souligner l'essentialité de leur travail et les difficultés qu'ils doivent surmonter au quotidien.

Une journée dédiée à la reconnaissance

Le 18 mai, ce sera ainsi l'occasion de souligner et reconnaître le travail des gestionnaires et de les remercier d'assurer le bon fonctionnement du réseau de la santé. Qu'il s'agisse de la chef d'unité en soins infirmiers, du chef de service de physiothérapie ou du chef des activités d'alimentation, ils oeuvrent dans des sphères d'activités variées et complexes, et ce, tant au niveau clinique qu'administratif.

Un rôle essentiel

En contact direct avec le personnel pour les supporter, les encourager, les diriger et discuter de situations complexes à régler, les gestionnaires travaillent en étroite collaboration avec leur équipe afin de s'assurer que les soins et les services demeurent accessibles. « Les gestionnaires sur le terrain exercent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment en coordonnant l'ensemble des services et des soins. Cette journée du 18 mai est organisée pour souligner leur apport et leur dévouement », souligne Chantal Marchand, présidente-directrice générale de l'AGESSS.

À propos de l'AGESSS

Créée en 1970, l'AGESSS est la plus importante association de gestionnaires au Québec. Elle est constituée en vertu de la loi sur les syndicats professionnels. L'AGESSS est guidée par ses valeurs de gouvernance qui sont le respect, la justice, l'équité, le professionnalisme, la démocratie et l'accessibilité. L'association compte quelque 7 000 membres actifs et plus de 1 000 membres retraités. Sa mission consiste à représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les droits des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Elle contribue également au développement ainsi qu'au déploiement des meilleures pratiques en gestion.

