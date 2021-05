Métaux Russel annonce les résultats du vote de l'assemblée annuelle de 2021





TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) a annoncé les résultats du vote de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2021 qui a eu lieu le 5 mai 2021. Un total de 28 965 917 actions ordinaires étaient représentées à l'assemblée, en personne ou par procuration, ce qui correspond à 46,50 % des 62 295 441 actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 19 mars 2021.

Les actionnaires ont voté pour l'élection de chaque candidat à un poste d'administrateur, comme suit :

en % Linh J. Austin 28 460 870 99,44 % 159 436 0,56 % John M. Clark 27 917 032 97,54 % 703 274 2,46 % James F. Dinning 27 517 222 96,15 % 1 103 084 3,85 % Brian R. Hedges 28 083 382 98,12 % 536 924 1,88 % Cynthia Johnston 28 494 596 99,56 % 125 710 0,44 % Alice D. Laberge 27 599 722 96,43 % 1 020 584 3,57 % William M. O'Reilly 27 655 242 96,63 % 965 064 3,37 % Roger D. Paiva 28 486 244 99,53 % 134 062 0,47 % John G. Reid 28 091 430 98,15 % 528 876 1,85 % Annie Thabet 28 515 101 99,63 % 105 205 0,37 % John R. Tulloch 28 252 867 98,72 % 367 439 1,28 %

La résolution présentée par la société concernant le vote consultatif sur la rémunération a également été approuvée, soit par 91,15 % des suffrages exprimés. De plus, la résolution sur la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeurs de la société a été approuvée.

Métaux Russel

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de service propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients dans l'industrie énergétique. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.

