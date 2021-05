Le Canada investit dans l'efficacité énergétique dans un hôpital régional en Nouvelle-Écosse





ANTIGONISH, NS, le 5 mai 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique est essentielle à l'atteinte de la carboneutralité. Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les industries du secteur des ressources naturelles.

Le député de Central Nova, Sean Fraser, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui un investissement de 25 000 $ dans un projet pilote de Santé Nouvelle-Écosse qui améliorera l'efficacité énergétique de l'hôpital régional St. Martha's.

Le projet pilote démontrera qu'il est possible de recourir à l'optimisation des systèmes électromécaniques, aussi appelée « commissioning de bâtiments existants » (CxBE), pour réduire la consommation d'électricité et de diesel et les coûts d'exploitation et d'entretien des systèmes mécaniques de l'hôpital tout en améliorant le confort du personnel et des patients.

Le CxBE est un processus d'optimisation du rendement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des immeubles existants. Les leçons tirées de ce projet pilote et d'autres projets de CxBE seront incluses dans une étude de cas exhaustive qui démontrera les avantages financiers et opérationnels de l'optimisation des systèmes électromécaniques comme moyen peu coûteux d'améliorer l'efficacité énergétique de bâtiments déjà construits.

Le secteur de la santé pourra en tirer des enseignements précieux pour optimiser l'efficacité et la gestion budgétaire de futurs projets de CxBE dans des installations semblables.

Le financement fédéral provient des programmes pour l'efficacité énergétique des bâtiments, qui visent à améliorer le rendement énergétique des bâtiments tout en réduisant les frais d'énergie, en créant de l'emploi et en ouvrant la voie à un avenir énergétique propre.

Le gouvernement continue de soutenir des projets énergétiques plus intelligents qui préparent un avenir plus sain et plus propre à tous les Canadiens, en plus de créer de l'emploi et de stimuler l'économie.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans l'efficacité énergétique pour atteindre nos objectifs de carboneutralité. En réduisant les émissions des bâtiments existants, nous empruntons l'une des avenues les plus efficaces pour nous diriger vers un avenir énergétique propre. »

Sean Fraser

Député de Central Nova

Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

« Les gains d'efficacité énergétique nous permettront de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de l'Accord de Paris. Grâce à l'annonce faite aujourd'hui, nous offrons la possibilité aux Canadiens de réduire leurs émissions tout en créant de bons emplois dans la classe moyenne. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Santé Nouvelle-Écosse est heureuse de collaborer avec Ressources naturelles Canada à l'élaboration de solutions énergétiques intelligentes. Ce projet pilote permettra de réduire notre consommation d'énergie, notre empreinte carbone et nos coûts d'exploitation tout en améliorant la durabilité de notre hôpital. »

John Hann

Directeur, Entretien et exploitation

Services de gestion des installations de Santé Nouvelle-Écosse



